Ovako je pronađeno tijelo Jean-Michela Nicoliera: "Poduzimale su se sve radnje da se sakrije zločin"

"Pa kad imate nalaz kao što je bio ovdje nakon ekshumacije, dakle radi se o mrtvim tijelima koja su bila ukopana 34 godine, isključivo i jedino sigurno kako se može izvršiti identifikacija je dakla pomoću DNA analize posmrtnih ostataka i članova obitelji osobe za koju se sumnja da su njezini posmrtni ostaci unutra, naravno postoje još neke mogućnosti identifikacije pomoću predmeta koji su pronađeni kod te osobe međutim to je jako nesigurna identifikacija s obzirom da svi znamo da su tijela premještena, da su ljudi se presvlačili i tako dalje, tako da jedina sigurna identifikacija kao u ovom slučaju je DNA".