Majka Jean-Michela Nicoliera: Osjećam se kao Hrvatica

U Vukovaru je i Lyliane Fournier, majka francuskog dragovoljca i vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera.
"Osjećam se kao Hrvatica već dugo, 90 posto, ali da bih bila 100 posto -moram naučiti jezik.
U Francuskoj sam radila kao matičarka i bila sam zadužena za uručenja državljanstva strancima, od njih sam tražila da nauče francuski, sada sam ja na redu. Državljanstvo se zaslužuje i jezik se mora znati", rekla je.
Pronalaskom tijela Jean Michela doživjela sam olakšanje
Liliane Fournier, izjavila je u utorak u vukovarskoj Koloni sjećanja da je pronalaskom tijela svoga sina doživjela olakšanje pa želi osjetiti mir u duši i ostati živjeti u Hrvatskoj.
Upitana kako bi željela da Hrvatska pamti njezina sina, Fournier je rekla da je Jean Michel ostao u Vukovaru do kraja zbog svog uvjerenja pa želi da hrvatski narod zapamti da je dao sve za Hrvatsku i hrvatski narod.
U vezi postizanja pravde za njezina sina poručila je kako očekuje dobru suradnju hrvatskog i francuskog pravosuđa i da ima povjerenje u istražitelje.
Kaže kako nema informacija o pomaku u istrazi o navodnom ubojici Spasoju Petkoviću Štuki, ali je čula da je zaštićeni svjedok u Srbiji i da je promijenio identitet.
Na neki način, Srbija još nije priznala pokolj na Ovčari, rekla je Lilliane Fournier.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
