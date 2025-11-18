Oglas

"državljanstvo se zaslužuje"

Majka Jean-Michela Nicoliera: Osjećam se kao Hrvatica

N1 Info , Hina
18. stu. 2025. 10:45

U Vukovaru je i Lyliane Fournier, majka francuskog dragovoljca i vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera.

"Osjećam se kao Hrvatica već dugo, 90 posto, ali da bih bila 100 posto -moram naučiti jezik.

U Francuskoj sam radila kao matičarka i bila sam zadužena za uručenja državljanstva strancima, od njih sam tražila da nauče francuski, sada sam ja na redu. Državljanstvo se zaslužuje i jezik se mora znati", rekla je.

Pronalaskom tijela Jean Michela doživjela sam olakšanje

Liliane Fournier, izjavila je u utorak u vukovarskoj Koloni sjećanja da je pronalaskom tijela svoga sina doživjela olakšanje pa želi osjetiti mir u duši i ostati živjeti u Hrvatskoj.

Upitana kako bi željela da Hrvatska pamti njezina sina, Fournier je rekla da je Jean Michel ostao u Vukovaru do kraja zbog svog uvjerenja pa želi da hrvatski narod zapamti da je dao sve za Hrvatsku i hrvatski narod. 

U vezi postizanja pravde za njezina sina poručila je kako očekuje dobru suradnju hrvatskog i francuskog pravosuđa i da ima povjerenje u istražitelje.

Kaže kako nema informacija o pomaku u istrazi o navodnom ubojici Spasoju Petkoviću Štuki, ali je čula da je zaštićeni svjedok u Srbiji i da je promijenio identitet.

Na neki način, Srbija još nije priznala pokolj na Ovčari, rekla je Lilliane Fournier. 

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.

Lyliane Fournier

