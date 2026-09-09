Jedanaesti paket mjera: Evo tko bi sve trebao dobiti subvencije za energiju i potpore

Ovaj, jedanaesti, paket mjera vrijedit će od 30. rujna, a trebao bi obuhvaćati subvencije za energiju i plin, ali i vaučere za ugroženo stanovništvo. Vrijedan je ukupno 257,7 milijuna eura. Od toga na struju odlazi 126 milijuna, a plin i toplinsku energiju 43. Poljoprivrednici će dobiti oko 10 milijuna, a ribari četiri.