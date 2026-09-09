sjednica vlade
Jedanaesti paket mjera: Evo tko bi sve trebao dobiti subvencije za energiju i potpore
Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera pomoći za građane i poduzetnike.
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Kako doznaje Dnevnik Nove TV, paket mjera vrijedan je gotovo 260 milijuna eura, a u njega su uključene cijene struje, plina i vaučeri za ugrožene. Također, u njemu su i potpore za poljoprivrednike i ribare.
Ovaj, jedanaesti, paket mjera vrijedit će od 30. rujna, a trebao bi obuhvaćati subvencije za energiju i plin, ali i vaučere za ugroženo stanovništvo. Vrijedan je ukupno 257,7 milijuna eura. Od toga na struju odlazi 126 milijuna, a plin i toplinsku energiju 43. Poljoprivrednici će dobiti oko 10 milijuna, a ribari četiri.
Najveće probleme bez vladinih mjera ovu zimu stvarao bi plin. "Trebalo bi doći do nekakvih povećanja od 7 do 8 posto ovisno o distributivnom području, to je negdje oko 40 do 50 eura na godišnjoj razini, znači 4 eura na mjesečnoj razini", rekao je za Novu TV Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin.
Vlada će, prema procjenama, iz proračuna morati potrošiti 15 milijuna eura samo da građanima subvencionira poskupljenje.
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