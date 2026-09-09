Orsat Miljenić o reakciji Bruxellesa na Mladićev sprovod: Moramo štititi svoj interes i boriti se za njega do kraja

"Nemojmo se zanositi, mafija, domaća i okolna, prepoznala je da smo slabi i da može puno zaraditi. Mislim da je svaki prosvjed dobar jer vlast, bilo koja, tako shvaća da mora odgovarati ljudima i da je tu zbog njih, ne zbog sebe. I to je vrijednost ovakvog nečeg, da se zabrinu. Najveći hrvatski problem što se uspostavio sustav u kojem nema odgovornosti. Mi pričamo samo o Gospiću, a na desetine je takvih odlagališta. Kako je moguće da nema političke odgovornosti? Što je s ministrima koji loše rade ili okrenu glavu? U realnom sektoru dobijete otkaz. Bio sam ministar i ako se ne bojite za sebe, ne tjerate sustav da radi. Sustav uvijek gleda čelnu osobu pa ako se ne radi, onda se ne radi. Građani gledaju tko je odgovoran, a ispada nije nitko. Tko je odgovoran za 37.000 tona otpada? Ministar možda nije, ali treba reći tko jest u njegovom sustavu i da onda leti. Kad se to počne raditi, onda će i kaznena odgovornost imati učinka. Bez toga - ništa. Sustav je loše postavljen i zamišljen je da nitko ne odgovara ni za što, a bez toga ne možemo imati dobro društvo. Građani to vide."