Dobre vijesti za umirovljenike: Hoće li im porasti iznos trajnog dodatka?

Koliko će iznositi dodatak po godini staža još nije određeno. Tu odluku Vlada mora donijeti najkasnije do 31. listopada, nakon čega će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje godišnji dodatak isplatiti u prosincu. Za korisnike kojima mirovina nije određena na temelju mirovinskog staža pri izračunu dodatka uzima se 15 godina staža.