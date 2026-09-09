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Dobre vijesti za umirovljenike: Hoće li im porasti iznos trajnog dodatka?
Umirovljenicima je počela isplata uvećanih mirovina za kolovoz, a na račune im stiže i razlika za srpanj. Riječ je o povećanju od 5,4 posto, koje proizlazi iz redovitog polugodišnjeg usklađivanja mirovina.
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Nova aktualna vrijednost mirovine od 1. srpnja iznosi 15,64 eura, dok je od početka godine iznosila 14,84 eura. Budući da se povećanje primjenjuje od srpnja, uz kolovošku mirovinu korisnicima se isplaćuje i pripadajuća razlika za prethodni mjesec, doznaje RTL.
Nakon ovog usklađivanja prosječna sveukupna mirovina trebala bi iznositi 768 eura.
Usklađivanje mirovina provodi se dva puta godišnje, 1. siječnja i 1. srpnja, a izračun se temelji na kretanju potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće. Prema novoj formuli, ovisno o tome koji je pokazatelj povoljniji za umirovljenike, primjenjuje se omjer 85 prema 15 posto.
U ovom slučaju udio promjene indeksa potrošačkih cijena u ukupnom zbroju bio je manji od 50 posto pa je pri izračunu korišteno 85 posto stope promjene prosječne bruto plaće i 15 posto stope promjene potrošačkih cijena. Tako je dobivena stopa usklađivanja od 5,4 posto.
Od 1. srpnja promijenjen je i iznos najniže mirovine za jednu godinu mirovinskog staža, koji sada iznosi 16,58 eura. Promijenjena je i osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti te ona iznosi 358,48 eura.
Umirovljenike do kraja godine očekuje još jedna isplata, odnosno godišnji dodatak na mirovinu, koji se često naziva i 13. mirovinom. Njegov iznos ovisit će o godinama mirovinskog staža.
Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, godišnji dodatak pripada korisnicima mirovina ostvarenih prema općem ili posebnom propisu. Iznos se određuje tako da se broj punih godina mirovinskog staža pomnoži s vrijednošću dodatka za jednu godinu staža.
Koliko će iznositi dodatak po godini staža još nije određeno. Tu odluku Vlada mora donijeti najkasnije do 31. listopada, nakon čega će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje godišnji dodatak isplatiti u prosincu. Za korisnike kojima mirovina nije određena na temelju mirovinskog staža pri izračunu dodatka uzima se 15 godina staža.
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