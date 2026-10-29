NAMJEŠTANJE STRUČNIH ISPITA
Jedina nije priznala krivnju u kraku afere Vjetroelektrane: Osuđena na šest mjeseci
Bivša članica povjerenstva za državne stručne ispite Nada Budimir u četvrtak je na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđena na šest mjeseci bezuvjetnog zatvora i plaćanje 3000 eura sudskih troškova zbog pogodovanja u polaganju stručnih ispita.
Oglas
Budimir je osuđena jer je 2020. intervenirala i omogućila prolazak na ispitu službenici Ministarstva kulture Ani-Mari Škoro, na traženje tadašnje državne tajnice u Ministarstvu uprave Josipe Pleslić, ranije Rimac.
Prema presudi Županijskog suda u Zagrebu, Škoro 25. siječnja 2020. nije zadovoljila na posebnom dijelu ispita koji je ocjenjivala Budimir. Nakon što ju je ispitivačica uputila na popravni rok, kandidatkinja je kontaktirala Josipu Rimac. Prema tajnim snimkama puštenima na sudu, Rimac joj je poručila da se vrati u prostoriju, pozdravi Budimir i prenese joj da "državna tajnica traži da ju ponovno ispita".
Iako je Budimir u obrani tvrdila da je kandidatkinja pokazala loše znanje te da je naknadno prihvatila njezino ponovno odgovaranje zbog pritiska i naknadno ispravljene dokumentacije, sudsko vijeće ocijenilo je tajne snimke ključnim dokazom.
Sutkinja Renata Pražetina Kaleb istaknula je da je Budimir iskoristila svoj položaj, čime je Škoro stekla neosnovanu korist i povlasticu te narušila povjerenje javnosti u državne institucije.
Odbila priznati krivnju, dobila bezuvjetni zatvor
Budimir je jedina u ovom kraku Uskokove afere odbila priznati krivnju, zbog čega je prošla znatno lošije od ostalih sudionika, uključujući i Josipu Pleslić.
Riječ je o kraku afere Vjetroelektrane u kojoj se Pleslić, uhićena prije više od šest godina, osim za namještanje državnih ispita prijateljima i stranačkim kolegama, tereti za malverzacije s poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemljišta.
Optužnicom u aferi poznatoj i kao "Sport i glazba", jednoj od tri korupcijske optužnice Josipe Pleslić, isprva je bilo obuhvaćeno 27 okrivljenika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas