Jedina nije priznala krivnju u kraku afere Vjetroelektrane: Osuđena na šest mjeseci

Prema presudi Županijskog suda u Zagrebu, Škoro 25. siječnja 2020. nije zadovoljila na posebnom dijelu ispita koji je ocjenjivala Budimir. Nakon što ju je ispitivačica uputila na popravni rok, kandidatkinja je kontaktirala Josipu Rimac. Prema tajnim snimkama puštenima na sudu, Rimac joj je poručila da se vrati u prostoriju, pozdravi Budimir i prenese joj da "državna tajnica traži da ju ponovno ispita".