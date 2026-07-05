Grčka plaća izlov ove otrovne ribe, a već je stigla i u Jadran: Ne jedite je ni slučajno

Jedina mediteranska životinja koja nema ništa protiv da joj se napuhača nađe na jelovniku jest barem podjednako mrska ribarima: glavata želva (Caretta caretta). Furešti su je jedva ikad i vidjeli u Jadranu i njima će možda biti simpatična, ali ni nju ribari ne vole. Jer će i ona isto tako znati uništiti ribarsku mrežu, a povrh toga je golemi cirkus ako uopće tamo dospije. Jer želva je visoko na popisu zaštićenih vrsta ne samo u Hrvatskoj, nego i u čitavoj Europskoj uniji.