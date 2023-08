Jedan od pet najtraženijih poslova u Hrvatskoj među najslabije plaćenima

Podijeli :

U prvih sedam mjeseci ove godine na tržištu rada nedostajalo je više od 8000 čistačica i spremačica. Zato ne čudi što se to zanimanje uvrstilo u prvih 5 najtraženijih. Niske plaće sigurno nisu mamac, pa to stvara velike probleme javnim ustanovama koje imaju i najveće potrebe.

Čistač Dragan predstavlja se kao Kuprešanin koji nije imao puno izbora u životu – zbog rata je otišao u Njemačku, tamo je radio tri posla – od ugostiteljstva, čišćenja do bauštele. A onda je prije 20 godina odlučio otvoriti svoj obrt u Hrvatskoj. Kaže da se od čišćenja može živjeti – i bolje nego u Njemačkoj.

“U Njemačkoj su me mama i tata Pavo i Smilja naučili – da treba cijeniti rad i da se ne treba bojati nikakvog rada i da se od rada živi. To me gore i držalo. Shvatio sam da ću se vratiti u Hrvatsku i da mogu to raditi i ovdje te isto zarađivati. To ću dokazati svakome jer tko god gore radi, mora raditi tri posla da preživi, a ovdje ako radi dva bit će mu kao u Njemačkoj kad radi tri”, rekao je Dragan Križanović, vlasnik obrta za čišćenje.

Očekuje li nas poskupljenje svinjetine? Život u najskupljem hrvatskom gradu: “Psihički se pripremam za cijenu lijeka”

No, u Hrvatskoj se rad u poslovima čišćenja nerijetko podcjenjuje.

“S podcjenjivanjem sam se suočio tu u Hrvatskoj. Nije teško naći čistače, nego je teško zato što ljudi slabo plaćaju. Općenito, nemaš skoro ni uvjeta, ni tople vode, ljudi očekuju da to bude čisto, a ne može se prati hladnom vodom. I to se mora i platiti malo više. Satnica je 10 eura. Ja smatram da je i to malo”, rekao je.

A još su manje satnice radnicima u javnim ustanovama gdje se često suočavaju s problemom nedostatka radne snage u poslovima čišćenja. Plaće spremačica u Domu zdravlja u Zagrebu kreću od 600 do 670 eura.

“Da nema naših kolegica koje čiste, ne bi ni drugi mogli raditi”

“Da nema naših kolegica koje čiste, ne bi ni drugi mogli raditi. Ambulanta u koju uđe doktor ili sestra ako nije dezinficirana normalno da ne može funkcionirati. Mislim da kako raste plaća i zdravstvenom osoblju tako bi trebala rasti i spremačicama u primjerenom roku, da ti ljudi isto mogu primjereno živjeti u ovoj našoj državi”, rekla je Senka Mlađenović, koordinatorica spremačica u Domu zdravlja.

Zanimanje čistačica jedno je od pet najtraženijih poslova u Hrvatskoj, a u prvih sedam mjeseci 2023. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje traženo je preko 8.600 osoba za poslove čišćenja.

Najviše se traže u uslugama upravljanja i održavanja zgrada, zatim djelatnosti iz područja zdravstva (1.542 radnika), obrazovanja (1.494 radnika) te turizma. Kao jedan od pokazatelja visine plaće možemo promatrati ugovore o radu stranih radnika, gdje je u prvih sedam mjeseci ove godine ona za čistačice iznosila nešto manje od 750 eura, kažu iz Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

Postavlja se pitanje je li 750 eura za ovako zahtjevan rad dovoljno?

“Grozno. To je vrlo težak rad. U Španjolskoj se za taj posao dobiva 1200 eura”, rekla je Elise iz Španjolske.

“Čistači su itekako podcijenjeni. Osam sati rade na takvim mjestima gdje su ugroženi njihovi životi. Nisu zaštićeni onako kako trebaju biti. Jako male plaće, a većina njih imaju svoje obitelji, svoju djecu”, rekla je Ljiljana iz Zagreba.

Tročlanu obitelj poslovi s državom koštaju 6.300 eura. Kad će se to promijeniti? Poznata tvrtka traži 571 radnika, evo koji se poslovi najviše traže

Sindikati ističu da su plaće u Hrvatskoj generalno izuzetno niske, a čistači su plaćeni posebno loše jer se njihov posao nepravedno računa kao najjednostavniji posao.

“Ako si bilo tko od nas da truda i provede vrijeme s osobom koja to radi, a pretežito taj posao obavljaju žene, onda će se vidjeti koliko svega i na koji način treba odraditi. Da ne kažem pritom da dobar dio njih mora i veliki dio dana provesti radeći s različitim kemikalijama i dezinficijensima. Nerijetko se događa da ni nemaju sve ono što je bilo potrebno za takav rad od zaštitne opreme, od zaštitnih rukavica do svega drugoga”, rekao je Krešimir Sever iz Nezavisnog sindikata Hrvatske.

Nije novac jedino mjerilo vrijednosti rada.

“Mislim da nije materijalna naknada jedino mjerilo dostojanstva rada. Mislim da je puno važnije kakav odnos imamo prema osobama i da je svaki rad jednako cijenjen i vrednovan”, rekla je časna sestra Anamarija.

Posebno kad ga obavljaju poštene i vrijedne ruke.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.