Kad će i kako biti srušen Vjesnik? Bačić najavio sljedeće korake

"Državni inspektorat je donio rješenje kojim je naređeno suvlasnicima da osiguraju izradu projekta uklanjanja i izvođenja radova na uklanjanju oštećenih dijelova Vjesnika. Pokrenuli smo postupak javne nabave. Zatražili smo informativne ponude za uklanjanje nebodera. Uklanjanje nebodera bilo bi na modelu "design and build", takve su nam ponude i pristizale. Tvrtke su nudile da se neboder ukloni miniranjem ili strojnim mehaničkim uklanjanjem. Pristiglo je 18 ponuda od jednog do pet milijuna eura u roku 1 do 12 mjeseci", rekao je.