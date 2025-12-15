Obraćanje ministra
Kad će i kako biti srušen Vjesnik? Bačić najavio sljedeće korake
Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić dao je izjavu za medije na temu Vjesnika u Ministarstvu.
Ministar Branko Bačić ponovio je kako je potrebno hitno uklanjanje nebodera Vjesnika zbog opasnosti od urušavanja.
Miniranje ili strojno mehaničko uklanjanje
"Državni inspektorat je donio rješenje kojim je naređeno suvlasnicima da osiguraju izradu projekta uklanjanja i izvođenja radova na uklanjanju oštećenih dijelova Vjesnika. Pokrenuli smo postupak javne nabave. Zatražili smo informativne ponude za uklanjanje nebodera. Uklanjanje nebodera bilo bi na modelu "design and build", takve su nam ponude i pristizale. Tvrtke su nudile da se neboder ukloni miniranjem ili strojnim mehaničkim uklanjanjem. Pristiglo je 18 ponuda od jednog do pet milijuna eura u roku 1 do 12 mjeseci", rekao je.
Veći dio ponuda odnosi se na strojno uklanjanje
Bačić je najavio sljedeće korake: "Odlučili smo se na pregovarački proces kao što nam je to omogućeno Zakonom o javnoj nabavi. Odabrali smo određeni broj tvrtki od kojih ćemo zatražiti određeni broj ponuda. Pregovarački postupak moguće je dovršiti do polovine siječnja nakon čega je potrebno donijeti odluku o odabiru izvođača, potpisati ugovor i početi s provedbom."
"Ne isključujemo niti metodu miniranja niti metodu mehaničkog uklanjanja, ostavit ćemo mogućnost tvrtkama da nam dostave svoje ponude i rokove uklanjanja."
Ministar je odgovorio na pitanje je li miniranje najbrži način uklanjanja Vjesnika: "Prije 15. siječnja mislimo donijeti odluku o odabiru."
Bačić je odbio govoriti o potencijalnim izvođačima radova: "Ne možemo javno objaviti kome smo poslali ponude."
Dodaje da će kriterij za odabir biti vrijeme uklanjanja: "Ja bih bio najsretniji da je već uklonjen."
