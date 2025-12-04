Tinejdžeri uhićeni zbog požara Vjesnika ostaju u Remetincu

Dvojica 18-godišnjaka koji su osumnjičeni da su zapalili Vjesnikov neboder ostaju u istražnom zatvoru.
Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu danas odbilo žalbu njihovih branitelja. Istražni zatvor određen im je kako ne bi ponovili kazneno djelo, doznaje Index.
"Na ovu odluku se nemamo pravo žaliti. Majka mog klijenta se nadala drugačijoj odluci, kao i ja, ali tu smo gdje smo", kaže odvjetnik drugoosumnjičenog Petar Barbir, a prenose 24sata.
Maloljetnici svjedoče protiv osumnjičenika
Sumnja se da na to su njih dvojica 17. studenog u večernjim satima, dok su boravili s prijateljima u Vjesnikovom neboderu, zapalili papir, nakon čega se vatra razbuktala i proširila.
Iako još uvijek nema rezultata očevida ni vještačenja, odnosno ne zna se točno što je bio uzrok požara, tužiteljstvo tereti baš ovu dvojicu tinejdžera za jednu od najvećih nesreća koje su se u Zagrebu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
