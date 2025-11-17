Nasilje doseljenika vrlo je težak problem s kojim se suočavamo kao Palestinci na vlastitoj zemlji. Doseljenici koriste svoje oružje i pucaju na Palestince. Ubili su Palestince iz našeg područja i ranili mnoge Palestince ovdje. A sve to funkcionira jer im vojska pruža potporu i zaštitu. Ti doseljenici nikada nisu odgovarali za zločine koje čine nad Palestincima. Njihovo nasilje služi samo tome da se Palestince otjera s njihove zemlje. To je jedini razlog zašto koriste nasilje. Dolaze noću i napadaju ljude. Kad pozovemo izraelske vlasti, vojsku ili policiju, ništa ne poduzimaju kako bi spriječili te kriminalce da čine zločine na ovom području.