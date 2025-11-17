beduinski starješina za n1
"Kada mi kao Palestinci pozovemo izraelsku policiju, treba im sat vremena da dođu. Kad ih doseljenici pozovu, dođu za pet minuta"
Naša je ekipa otisla u beduinsko selo u blizini Hebrona, gdje je lokalnim palestincima zapaljen šator, rastjerane životinje — i to je tek najnoviji u nizu napada. Bila je to prilika i za razgovor našeg Hrvoja Krešića s Eidom Hathaleenom, jednim od beduinskih starješina…
Možete li nam objasniti što se ovdje u posljednje vrijeme događa?
Već dugo doživljavamo mnogo nasilja od izraelskih vlasti i njihovih doseljenika. S jedne strane, izraelske vlasti izdaju naloge za rušenje naših domova u selu Umm al-Kheir. A njihovi doseljenici čine nasilje, puštaju svoje životinje u naše maslinike rade probleme na našoj poljoprivrednoj imovini. Dovode svoje životinje na naša groblja i svakodnevno čine nasilna djela i napadaju našu zajednicu ovdje u Južnim hebronskim brdima.
Pokraj mjesta smo koje je proglašeno vojnom zonom prije doslovno 10 minuta. Koji je razlog za to?
Razlog proglašenja zatvorene vojne zone jest taj da se ljude otjera odavde, da istjeraju novinare, aktiviste i sve druge koji žele doznati istinu. To je jedini razlog zbog kojeg oni uvijek proglašavaju zatvorenu vojnu zonu za one koji dolaze posjetiti Umm al-Kheir, Južnih Hebronskih brda i područje Masafer Yatta. To je alat okupacije kojim se koriste kako bi istjerali ljude odavde i spriječili ih da vide i svjedoče onome što se događa na ovom području.
Imali ste nesretna iskustva s nasilnim doseljenicima, uključujući i pucnjave? Možete li nam više reći o tome?
Nasilje doseljenika vrlo je težak problem s kojim se suočavamo kao Palestinci na vlastitoj zemlji. Doseljenici koriste svoje oružje i pucaju na Palestince. Ubili su Palestince iz našeg područja i ranili mnoge Palestince ovdje. A sve to funkcionira jer im vojska pruža potporu i zaštitu. Ti doseljenici nikada nisu odgovarali za zločine koje čine nad Palestincima. Njihovo nasilje služi samo tome da se Palestince otjera s njihove zemlje. To je jedini razlog zašto koriste nasilje. Dolaze noću i napadaju ljude. Kad pozovemo izraelske vlasti, vojsku ili policiju, ništa ne poduzimaju kako bi spriječili te kriminalce da čine zločine na ovom području.
Smijete li vi nositi oružje?
Ne, Palestincima nije dopušteno da budu naoružani. Ali doseljenicima, civilnim doseljenicima, dopušteno je stalno nositi oružje, i to bez problema.
Dakle, kada netko napadne vaše selo, što možete učiniti?
Kada nas doseljenici dođu napasti samo možemo pozvati prijatelje aktiviste, izraelske i međunarodne. Dolaze kako bi nam pružili neku vrstu zaštite, a mi zovemo izraelsku policiju. Kada mi kao Palestinci pozovemo izraelsku policiju, treba im sat vremena da dođu. Ali ako ih doseljenici pozovu, dođu za pet minuta. Tako se nosimo s nasiljem doseljenika...
Možete li u pomoć pozvati palestinske vlasti?
Ne možemo, jer je ovo područje C, a palestinskoj vlasti nije dopušteno biti u području C.
Niti pet minuta nakon zavrsetka ovog razgovora na lokaciju beduinskog naselja stigla je izraelska vojska i obavijestila beduine da je od tog trenutka prostor na kojem se nalaze vojna zona.
