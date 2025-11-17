N1 na zapadnoj obali
“Ovo je sada vojna zona”: Pogledajte trenutak kada je izraelska vojska prekinula naš posjet beduinskom naselju
Hrvoje Krešić
17. stu. 2025. 10:27
Ekipa N1 televizije prošli je tjedan boravila na palestinskim teritorijima, odnosno na Zapadnoj obali.
Nasilje na Zapadnoj obali opet eskalira, izraelski doseljenici izvode stotine napada na palestinske poljodjelce, a lokalno gospodarstvo je u teškoj krizi.
Niti pet minuta nakon završetka razgovora naše ekipe s beduinskim starješinom, na lokaciju beduinskog naselja stigla je izraelska vojska i obavijestila beduine da je od tog trenutka prostor na kojem se nalaze vojna zona.
Pogledajte snimku:
