Oglas

N1 na zapadnoj obali

“Ovo je sada vojna zona”: Pogledajte trenutak kada je izraelska vojska prekinula naš posjet beduinskom naselju

author
Hrvoje Krešić
|
17. stu. 2025. 10:27
n1 idf
N1

Ekipa N1 televizije prošli je tjedan boravila na palestinskim teritorijima, odnosno na Zapadnoj obali.

Oglas

Nasilje na Zapadnoj obali opet eskalira, izraelski doseljenici izvode stotine napada na palestinske poljodjelce, a lokalno gospodarstvo je u teškoj krizi.

Niti pet minuta nakon završetka razgovora naše ekipe s beduinskim starješinom, na lokaciju beduinskog naselja stigla je izraelska vojska i obavijestila beduine da je od tog trenutka prostor na kojem se nalaze vojna zona.

Pogledajte snimku:

Teme
Beduini IDF Izrael Palestina Zapadna obala

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ