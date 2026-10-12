DETALJAN IZVJEŠTAJ ŽUPANIJE
Kakav zrak udišu Gospićani? Objavljeni prvi rezultati mjerenja kod ilegalnog odlagališta otpada
Iz Ličko-senjske županije u ponedjeljak navečer su objavili detaljan izvještaj ispitivanja kvalitete zraka u Gospiću prema kojem je novopostavljena mjerna postaja kod nelegalnog odlagališta otpada pokazala da je zrak čist i u zadovoljavajućim parametrima.
Oglas
"Ukratko, zrak je potpuno čist i kvalitetan, odnosno u zadovoljavajućim parametrima", priopćili su iz Ličko-senjske županije.
Mjerna stanica postavljena je u subotu, 9. listopada, a ispitivanje se odnosi na lokalitet Silosa, nelegalnog odlagališta otpada. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije na temelju provedenih mjerenja mjerne stanice koja je postavljena u subotu.
Rezultati provedenih mjerenja odnose se na razdoblje 10. i 11. listopada, a mjerile su se lebdeće čestice PM10 (promjera do 10 mikrometara) i PM2,5 (promjera do 2,5 mikrometara) te metali u lebdećim česticama PM10 - arsen, kadmij, olovo i nikal.
Nisu zabilježena prekoračenja dopuštenih vrijednosti
Prema iscrpnom i stručnom izvještaju na 19 stranica, tijekom prva dva dana mjerenja, 10. i 11. listopada, nije bilo prekoračenja propisane dnevne granične vrijednosti lebdećih čestica PM10.
Dopuštena granična dnevna vrijednost iznosi 50 μg/m3 (mikrograma po kubičnom metru), a izmjereno je 8,25 i 18,36 μg/m3.
Što se tiče čestica PM2,5, prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari za njih nije propisana dopuštena dnevna vrijednost, nego godišnja ciljna vrijednost.
Izmjerene dnevne vrijednosti za PM2,5 tijekom dva dana mjerenja (4,97 i 7,39 μg/m3) bile su niže od propisane godišnje ciljne vrijednosti koja iznosi 25 μg/m3.
Izmjerene i koncentracije metala u česticama
Izmjerene vrijednosti udjela metala arsena (0,038 i 0,093 ng/m3 - nanograma po kubičnom metru), kadmija (0,030 i 0,048 ng/m3), nikla (19,146 i 5,776 ng/m3) te olova (0,0018 i 0,0013 ng/m3) u lebdećim česticama PM10 tijekom dva dana mjerenja bile su niže od propisane granične godišnje vrijednosti za olovo (0,5 μg/m3) te niže od ciljnih godišnjih vrijednosti za arsen (6 ng/m3), kadmij (5 ng/m3) i nikal (20 ng/m3).
Iz Ličko-senjske županije također su poručili da će se mjerenje za listopad provoditi na temelju narudžbenice Grada Gospića, dok će se idućih godinu dana, od studenog 2026., mjerenje provoditi temeljem postupka javne nabave koji trenutačno provodi Županija u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas