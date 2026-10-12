Kakav zrak udišu Gospićani? Objavljeni prvi rezultati mjerenja kod ilegalnog odlagališta otpada

Iz Ličko-senjske županije također su poručili da će se mjerenje za listopad provoditi na temelju narudžbenice Grada Gospića, dok će se idućih godinu dana, od studenog 2026., mjerenje provoditi temeljem postupka javne nabave koji trenutačno provodi Županija u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.