OTPAD U GOSPIĆU
Novi detalji afere: Na odlagalištu još 2022. otkriveno nešto važno. Sjednica o saznanjima SOA-e ipak se neće održati?
Na odlagalištu otpada u Gospiću još je 2022. pronađena manja količina medicinskog otpada iz zagrebačkih i zadarske bolnica, a novi detalji otvaraju dodatna pitanja o tome što su nadležne institucije tada znale i kako su reagirale.
Na gospićkom odlagalištu još je 2022. pronađena manja količina medicinskog otpada iz zagrebačkih i zadarske bolnice, a sjednica saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost na kojoj se trebalo raspravljati o saznanjima SOA-e idućeg tjedna ipak se neće održati, doznaje Dnevnik Nove TV.
O gospićkom ekološkom incidentu tako se zasad neće raspravljati na sjednici Odbora, a kada ona bude sazvana, čelnici Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) neće automatski biti pozvani.
"To podrazumijeva da nemamo goste, nego članice i članovi odbora usvajaju zaključke", rekao je Ranko Ostojić, predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost iz SDP-a. Dodao je da bi čelnici SOA-e mogli biti pozvani na neku od sljedećih sjednica, ako se za to utvrdi potreba.
Grmoja: Neka mi Ostojić odgovori koga je to SOA obavijestila, on valjda zna
Ostojić je odbacio tvrdnje Mostova Nikole Grmoje da je na prethodnoj sjednici naveo koje je institucije SOA 2022. obavijestila o ilegalnom otpadu.
"Niti ja znam koje su to nadležne službe, niti ja znam tko je u toj rečenici. Prema tome, kasnije navoditi i interpretirati da su to ti, ti i ti, to je njegova stvar. Ja sam vrlo uredno rekao javnosti ono što sam mogao reći. Izvan toga sve ostalo su špekulacije", poručio je.
Grmoja je, pak, pozvao Ostojića da objasni koje su institucije bile obaviještene. "Neka mi Ranko Ostojić odgovori koga je to SOA obavijestila, on valjda zna. On je rekao da su obaviještene institucije. Ali nije rekao ove institucije. Pa koje onda? Tako da se meni čini da ovdje svi lažu", kazao je Grmoja.
Manje količine medicinskog otpada pronađene 2022.
Sumnju na ilegalno odlaganje otpada 2022. uočio je jedan od lokalnih stanovnika, koji je o tome obavijestio SOA-u i najavio da će slučaj prijaviti nadležnim tijelima.
Prema informacijama Dnevnika Nove TV, na teren su prvi izašli lokalni komunalci i Državni inspektorat. Pronađene su manje količine medicinskog otpada iz zagrebačkih i zadarske bolnica, a ne otpada uvezenog iz inozemstva. Komunalno poduzeće potom je postavilo kamere.
Nakon približno godinu dana zatišja, kamioni su se ponovno pojavili u ljeto 2023., nakon čega su uslijedile kaznene prijave.
"Svi su radili svoj posao, svi su podnosili prijave, inspektorat je 21 put postupao i donosio odluke, a finale priče je da mi imamo ozbiljno zagađenje", rekao je Ostojić.
Oporba traži odgovornost Vlade
SDP predvodi inicijativu za opoziv Vlade, a od premijera Andreja Plenkovića traže odgovore o tome kako je došlo do ekološke katastrofe u Lici.
"Kako je došlo do pucanja pod njegovom desetogodišnjom vladavinom. Pratimo da je došlo i do prvih uhićenja, to pozdravljamo i očekujemo da odgovorni ako im se dokaže krivnja i odgovaraju. Ali ta kaznena odgovornost ne može oprati političku predsjednika vlade i HDZ-a", poručio je saborski zastupnik SDP-a Saša Đujić.
Urša Raukar iz Možemo ustvrdila je da je Vladi prioritet očuvanje vlasti i sustava korupcije i pogodovanja, kako ga je opisala, "europskoj otpadnoj mafiji".
HDZ-ov Piletić: Teško da će doći do izglasavanja nepovjerenja Plenkoviću, ali će se dogoditi još jedan fijasko oporbe
Iz HDZ-a odbacuju takve optužbe. Saborski zastupnik Marin Piletić kritizirao je inicijativu oporbe, tvrdeći da je licemjerno Vladu optuživati za stvaranje okruženja pogodnog za kriminal dok su među potpisnicima inicijative i osobe protiv kojih je USKOK podignuo optužnice.
Piletić je poručio i da će pokušaj opoziva, prema njegovu mišljenju, završiti neuspjehom.
"Teško da će doći do izglasavanja nepovjerenja Andreju Plenkoviću, ali sasvim sigurno dogodit će se još jedan fijasko oporbe predvođene SDP-om i Možemo", rekao je.
Đujić je odgovorio da oporba ne očekuje da će HDZ-ovi koalicijski partneri napustiti vlast, ali da će nastaviti zastupati interese građana.
"Ne gajimo iluzije da bi HDZ-ovi partneri imali volje izaći iz te vlasti. To ne znači da mi moramo prestati zastupati interese hrvatskih građana", poručio je.
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