Kako je Ban ušla u Banske dvore

Baš stoga što je Ćaleta-Car bio jedini, ne treba imati iluzija. Moral nije hrana 'zvijeri' u političkoj areni, već samo grickalica. Ako nam je mučno zbog toga, i treba nam biti jer igre u toj areni unaprijed su zadane kao nemoralne. Sustav je elementarno oskvrnut načetošću vjere u izvornu predaju povjerenja, čin davanja glasa nekome koji taj vaš glas odnese onome kojemu ga niste htjeli dati. Ili točnije - protiv kojega ste dali. Ban je tek n-ta u nizu. Pozamašno je to društvo.