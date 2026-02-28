Kako je Ban ušla u Banske dvore

Mini kriza mega potencijala unutar vladajuće koalicije, započeta Dabrinim pokladnim pjevanjem pjesme o poglavniku Paveliću, završila je, bar zasad, proširenjem saborske većine za još jednu ili dvije ruke.
Jedna je bivše SDP-ovke Boške Ban, druga će možda biti nezavisnog Darija Zurovca, a ne bude li daljnjeg HSLS-ovog talasanja i istupanja iz vladajuće kvote, Andrej Plenković upisat će još jedan plus na konto zakulisnih igara i brzinskog rješavanja kriznih situacija.
Bila je to pokazna vježba precizne ubojitosti. Na sam nagovještaj dublje krize, možda i gubitka većine, Plenković i HDZ rambovski su odgovorili otišavši iza prvih saborskih oporbenih linija vrativši se otamo s podebljanom većinom. Iz DP-a su ponizno poručili da će prije HDZ izaći iz vladajuće koalicije, a HSLS se zapleo u vlastiti ultimatum brže-bolje preinačen u inicijativu. Riječi koje pritom odjekuju medijskim i javnim prostorom ništa ne znače, djela se broje. I ruke u zraku. Točnije - prsti na zelenim tipkama saborskog sustava za glasanje.
Plenkovićevi dugi rukavi
Plenković nema "dugačku klupu" u Saboru, ali ima dovoljno duge rukave iz kojih vadi adute. Jednim takvim postala je i Ban koja je (vidi sliku!) u četvrtak ušla u Banske dvore na sastanak vladajuće koalicije. A to što je nakon izlaska iz Banskih dvora izjavila da "nije prebjeg, nego nezavisna zastupnica" zapravo se i ne broji. Glasovi se broje.
Zapravo najviše čudi čuđenje nad tim što je učinila, iako treba znati da se u SDP-u i šire čude i ljute i moraliziraju nad time što je učinila jer naprosto tako moraju. Teško bi bilo povjerovati da to nisu očekivali.
Naime, Boška Ban nije u SDP-u već skoro godinu dana. Ako je itko mislio da će životariti u saborskoj nigdini, između ovih i onih, naivan je. Ako normativno nije obvezana vratiti mandat matičnoj stranci, a nije - i u tome je jedan od izbora problema - malo toga ostaje nejasno. Bilo je samo pitanje kojim povodom i kada će Ban ući u Banske dvore na sastanak vladajuće koalicije.
'Iznevjerila' 1.198 birača
Još potkraj prošle godine Ban je digla ruku za proračun koji je predložila Vlada. Prije mjesec dana nije glasovala za Tomislava Ćorića kada ga je Sabor potvrđivao novim ministrom financija, ali za novog ministra rada i socijalne skrbi Alena Ružića jest.
Sama je potom prilično smireno tumačila da je već skoro godinu dana nezavisna zastupnica. Jedino preostaje prozivati ju zbog nemoralnog čina prema stranci i biračima, njih 1198 koji su joj dali preferencijske glasove na prošlim parlamentarnim izborima. S preferencijalnim glasovanjem ta se nevjera da točno brojčano iskazati, čak i točno locirati u domicilnoj izbornoj jedinici.
A dok se u SDP-u sada svi upiru dezavuirati Ban - tiši su bili kada ih ja napustila - ili joj proricati kraj političke karijere, valja podsjetiti kako je ne tako davno i sama pjevala posve drugu pjesmu o istoj vlasti i Vladi kojoj se sada priklonila.
Drastična promjena u godinu dana
U studenome 2024. godine u Čakovcu je na konferenciji za novinare, prenijeli su tamošnji mediji, oštro kritizirala prijedlog državnog proračuna za 2025. godinu kazavši da je "premrežen korupcijom" te je najavila pokretanje postupka za opoziv Plenkovića.
"Zbog svega toga odlučili smo pokrenuti inicijativu za opoziv premijera. Hrvatska mora reći: dosta je", kazala je tadašnja esdepeovka Ban.
Nezavisna Ban je, pak, krajem prošle godine glasala za ovogodišnji državni proračun, a sada je hvalila Plenkovića.
Svi povici na nju zbog izigravanja stranke s kojom je dvaput ušla u Sabor i birača koji su joj dali glasove, unaprijed su bili osuđeni na viku u prazno jer se jedva pamti kada je neki zastupnik vratio mandat stranci kada ju je napustio.
Zapravo, bio je jedan i to odmah na početku ovog saziva - Ivo Ćaleta-Car u rujnu je, nakon raskola u Domovinskom pokretu podnio ostavku u stranci rekavši da to "više nije ona u koju se učlanio čista srca" te joj vratio mandat.
Moral nije 'hrana' u političkoj areni
Baš stoga što je Ćaleta-Car bio jedini, ne treba imati iluzija. Moral nije hrana 'zvijeri' u političkoj areni, već samo grickalica. Ako nam je mučno zbog toga, i treba nam biti jer igre u toj areni unaprijed su zadane kao nemoralne. Sustav je elementarno oskvrnut načetošću vjere u izvornu predaju povjerenja, čin davanja glasa nekome koji taj vaš glas odnese onome kojemu ga niste htjeli dati. Ili točnije - protiv kojega ste dali. Ban je tek n-ta u nizu. Pozamašno je to društvo.
Praksi nevraćanja mandata dodatno je kumovao pokojni Milan Bandić, također bivši SDP-ovac (imenik ražalovanih SDP-ovaca podeblji je fajl) koji je prvi i upotrijebio zloglasnu kovanicu "žetončić".
'Azil' za saborske izbjeglice
U veljači 2019. Bandić je za Klub zastupnika svoje Stranke rada i solidarnosti bez ikakvog ustručavanja kazao: "Trenutno nas ima 11, ali još dva-tri žetončića imam u džepu."
Njegov saborski klub bio je azil za 'izbjeglice' iz lijevog tabora. Bivšu SDP-ovu ministricu Milanku Opačić dočekao je s ciničnom galantnošću što je njoj tada imponiralo. "Donio mi je buket cvijeća", kazala je. U svome klubu Bandić je 'udomio' i bivšeg SDP-ovog ministra Sinišu Vargu te još neke u međuvremenu zaboravljene zastupnike poput Marije Puh prebjegle iz HNS-a, Mladena Mađera prebjeglog iz HSS-a i Kažimira Varde prebjeglog iz HSU-a.
Stvar je, dakle, uhodana. HDZ dobro skenira moguće slabe karike opozicije, prevede ih na 'sigurni teritorij' ostavljajući oporbi samo gnjev. Izlike i objašnjenja prebjeglih gori su od glume u prvim domaćim sapunicama, a i emotivno prenaglašene uloge povrijeđenih 'bivših stranačkih kolega' kao da su iz sinopsisa tih sapunica.
I u pravu je Boška Ban kada kaže: Nisam prebjeg". Nije. Ona je politička izbjeglica kojoj je Plenković dao azil primivši je u Ban-skim dvorima, imponirajući joj time na razini više nego Bandić onomad buketima cvijeća.
