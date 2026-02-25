Bauk o Boški Ban: Predlažem koaliciji da proslave jednim rafalom u kukuruzu

Nezavisna saborska zastupnica Boška Ban potvrdila je da se priključuje parlamentarnoj većini, odbacivši tvrdnje o političkoj trgovini. Ban je bivša članica SDP-a, a njen bivši stranački kolega, SDPO-ov Arsen Bauk, komentirao je prelazak Ban u vladajuću koaliciju.
"U trenutku kada se kolegica odlučila, mimo stranke, kandidirati na lokalnim izborima u Čakovcu, bilo je samo pitanje vremena kada će napraviti sljedeći korak. Predlažem vladajućoj većini da proslavu prelaska u vladajuću koaliciju organizira jednim rafalom u kukuruzu kako bi na adekvatan način proslavili svoje pojačanje, rekao je za HRT Arsen Bauk, SDP.
Podsjećamo, nezavisna saborska zastupnica Boška Ban potvrdila je da se priključuje parlamentarnoj većini, odbacivši tvrdnje o političkoj trgovini. Ban, koja je u Sabor izabrana na listi SDP-a, stranku je napustila prošle godine i od tada djeluje kao nezavisna zastupnica. Istaknula je da nije "prebjegla" HDZ-u niti postala članica te stranke.
"Ja sam i dalje nezavisna zastupnica. Nikakvih dogovora, nikakvih obećanja, nikakve trgovine nije bilo", rekla je, odgovarajući na pitanje bi li joj birači dali glas da su znali da će poduprijeti vladajuću koaliciju predvođenu HDZ-om.
