Boška Ban: "Nisam prebjegla u HDZ"

Nezavisna saborska zastupnica Boška Ban potvrdila je u srijedu da se priključuje parlamentarnoj većini, odbacivši tvrdnje o političkoj trgovini i poručivši da joj je jedini cilj osigurati stabilnost i realizirati projekte za sjever Hrvatske i Međimurje.
Boška Ban, koja je u Sabor izabrana na listi SDP-a ali je stranku napustila prošle godine i od tada djeluje kao nezavisna zastupnica, istaknula je da nije "prebjegla" HDZ-u niti postala članica te stranke.
"Ja sam i dalje nezavisna zastupnica. Nikakvih dogovora, nikakvih obećanja, nikakve trgovine nije bilo", rekla je, odgovarajući na pitanje bi li joj birači dali glas da su znali da će poduprijeti vladajuću koaliciju predvođenu HDZ-om.
Naglasila je da su joj prioritet razvoj sjevera zemlje i Međimurja te provedba projekata koje je obećala u kampanji. "Isključivo mi je bitan razvoj Sjevera i mojeg Međimurja. Dobila sam 76 ruku koje će podržavati projekte koje ću isporučivati", kazala je.
Upitana kako pomiruje ranije političke pozicije s ulaskom u koaliciju u kojoj sudjeluje i Domovinski pokret, poručila je da ne podržava postupke Josipa Dabre. "Osuđujem poteze gospodina Dabre, ali to je stvar pojedinca i on za to mora snositi odgovornost", rekla je, dodavši da njezina odluka nije vezana uz bilo kojeg pojedinca.
"Ne ulazim u koaliciju zbog gospodina Dabre, nego kako bih isporučila konkretne projekte za koje ću se boriti i zalagati, kao i do sada. Smatram da ima smisla ući u nešto za što ću se boriti, a to je povratak političkog narativa u centar", istaknula je.
Doprinos stabilnosti i smanjivanju ideoloških podjela
Svoj potez opisala je kao doprinos stabilnosti i smanjivanju ideoloških podjela. "Želim da se maknemo od ideoloških podjela i narativa koji mjesecima dominira medijskim prostorom. Vjerujem da je većina stabilna i da je moj potez poziv na povratak političkom centru", rekla je.
Na pitanje strahuje li od reakcije bivših stranačkih kolega i birača, kazala je da poštuje kolege iz bivše stranke, kao i sve ostale, neovisno o političkom opredjeljenju, te da joj je najvažnije ostvariti obećano.
Podsjetila je da je i ranije, dok je bila članica SDP-a, dobivala potporu Vlade za amandmane, navodeći kao primjere Centar za odgoj i obrazovanje u Čakovcu za djecu s teškoćama u razvoju te Dom za starije i nemoćne osobe u Čakovcu.
Ban obnaša drugi zastupnički mandat, a oba je puta u Sabor ušla na listi SDP-a
Boška Ban je prošloga tjedna bila 77. ruka u Saboru prilikom glasanja za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića. Izjavila je da je time dala glas za najranjivije u našem društvu istaknuvši da nije članica vladajuće većine ni "žetončić".
Prethodno je u prosincu glasala za Državni proračun za 2026. godinu, rekavši kako ga je podržala jer su se u njemu našli projekti bitni za Međimurje iz kojeg dolazi.
Ban obnaša drugi zastupnički mandat, a oba je puta u Sabor ušla na listi SDP-a. Stranku j napustila krajem travnja prošle godine zato što, kako se tada nagađalo, nije bila SDP-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Čakovca. Na prošlogodišnjim lokalnim izborima ipak se kandidirala kao zamjenica kandidatu za gradonačelnika Stjepanu Kovaču, također bivšem SDP-ovcu.
Od SDP-a se oprostila pismom u kojem je stranačkim kolegama pojasnila da je odluku o istupanju iz članstva SDP-a donijela nakon dugog promišljanja, nezadovoljna padom rejtinga stanke u Međimurju, podjelama, narušenim međuljudskim odnosima i sve dubljem međusobnom nepovjerenju.
