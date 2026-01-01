VIŠE OD 1800 NOVIH MJESTA
Kako napreduje gradnja 18 centara za starije osobe? Jedan je već završen, većina ostalih pri kraju
Hrvatska ima jednu od najnižih stopa smještaja u staračkim domovima u Europskoj uniji. Manje od 3 posto osoba starijih od 65 godina smješteno je u staračke domove pa je svaki novi krevet i svaki novi takav objekt dobrodošao.
Veliki pritisak na postojeće staračke domove donekle bi trebali rasteretiti budući centri za starije osobe, njih ukupno 18 koji se grade diljem Hrvatske. U njima će biti mjesta za više od 1800 novih korisnika, od čega oko 250 za oboljele od Alzeheimerove bolesti i drugih oblika demencije, a usto će pružati vaninstitucionalne usluge poput pomoći u kući, skrbi za vrijeme spriječenosti njegovatelja, psihosocijalne podrške i sličnih za više od 4.500 korisnika.
Taj veliki nacionalni projekt ukupne vrijednosti 159 milijuna eura, dijelom financiran europskim novcem iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), dijelom iz državnog proračuna, a dijelom proračunskim sredstvima gradova i općina u kojima se centri grade, započeo je 2022. godine kada je Vlada objavila javni poziv za izgradnju i opremanje. Iduće 2023. godine potpisani su ugovori s gradovima i općinama koji su ušli u projekt, a izgradnja većine centara započela je 2024. godine. Tijekom 2025. radovi su bili u zamahu s obzirom na prvotni plan da svi centri budu dovršeni do sredine 2026. godine.
Tri centra s najvećim kapacitetima
Detaljnije o svih 18 centara pisali smo lani u ovo vrijeme OVDJE, a sada smo provjerili dokle su došli radovi i kada bi koji centar za starije trebao biti dovršen, opremljen i useljen.
Kapacitetom najveći od 18 centara za starije gradi se u Dubrovniku (slika ispod) sa stalnim smještajem za 205 korisnika, dnevnim boravkom za 75 korisnika te uslugama za još 410 vanjskih korisnika. Vrijednost je ovog projekta, ujedno najveće gradske investicije u posljednjih nekoliko desetljeća - 12 milijuna eura, od čega Grad daje gotovo 50 posto sredstava. Koncem studenoga gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković kazao je da bi radovi trebali biti gotovi u travnju ove godine.
Kapacitetom drugi najveći dom bit će onaj u Kostreni sa 144 stacionarna mjesta i 20 mjesta za oboljele od Alzheimera te 300 do 400 korisnika vaninstitucionalnih usluga. Vrijednost tog projekta je 20,2 milijuna eura sa 69-postotnim udjelom općine Kostrena u financiranju. Predviđeni rok dovršetka gradnje je 30. lipnja 2026. godine, a prema zadnjim informacijama radovi teku po planu.
Većim smještajnim kapacitetom ističe se i budući centar za starije osobe u Dugoj Resi. Centar će imati 107 soba s ukupno 151 krevetom, a pružat će usluge i za 227 vanjskih korisnika. Grad sufinancira projekt s 44 posto svojih sredstava. Početkom prosinca dugoreški gradonačelnik Tomislav Boljar na sjednici Gradskog vijeća izvijestio je da radovi dobro napreduju te da je planirano otvorenje u listopadu ove godine.
Centar u Voćinu izgrađen još jesenas
Gradnja jednog centra završena je još u listopadu prošle godine. Riječ je o centru za starije osobe u Voćinu (slika ispod) u kojemu će biti mjesta za 73 korisnika, a pružat će usluge i za 102 vanjska korisnika. Jesenas je objekt u cijelosti izgrađen, završeni su i radovi na asfaltiranju prilaznih prometnica i parkirališta, a nakon opremanja prostora otvorenje centra uslijedit će početkom ove godine. Ukupna vrijednost projekta je 5,8 milijuna eura.
U poodmakloj fazi su i radovi na centrima za starije osobe u Grubišnom Polju, Loboru i Medulinu.
Centar u Grubišnom Polju, sa smještajem za 102 korisnika i uslugama za 227 'vanjskih' korisnika, vrijedan 9,2 milijuna eura, prema najavama tamošnjih gradskih vlasti trebao bi biti dovršen i opremljen u siječnju ili veljači.
Načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih u studenome je izvijestila da radovi na gradnji tamošnjeg budućeg centra za starije, koji su započeli u listopadu 2024. godine, ulaze u samu završnicu. Centar u Loboru imat će 93 korisnika u stalnom smještaju i 180 vanjskih korisnika, a vrijednost projekta je 6,1 milijun eura i u potpunosti je financiran europskim novcem.
U završnoj fazi je i projekt centra za starije u Medulinu (na slici ispod) čije bi završno opremanje i otvorenje trebalo biti u veljači. Vrijednost tamošnjeg projekta je 8.1 milijun eura od čega četvrtinu sufinancira općina, a centar će imati smještajni kapacitet za 92 korisnika i pružat će vaninstitucionalne usluge za 201 korisnika.
Do sredine godine još četiri centra
Do sredine ove godine planirana su otvorenja centara u Đurđevcu, Našicama, Nedelišću i Vrpolju.
Projekt u Đurđevcu u stvari je rekonstrukcija nekadašnje zgrade Gradske uprave i dvije pomoćne zgrade u središtu grada (slika ispod) koji će biti prenamijenjeni u centar za starije sa kapacitetom za 122 stacionarna korisnika i 274 vanjskih korisnika. Projekt je vrijedan 6.1 milijun eura i u potpunosti je financiran novcem iz EU-a.
"Naš je cilj da sve bude spremno do proljeća iduće godine i da već tada krenemo s radom", rekao je koncem listopada gradonačelnik Hrvoje Janči.
U Našicama očekuju da će budući centar za 127 starijih osoba i 256 vanjskih korisnika biti dovršen u lipnju ove godine.
"Nema prepreka da taj rok bude ispoštovan. Uz završne radove u interijeru, u tijeku je uređenje pristupnih površina, parkirališta i potpornog zida", rekao je našički gradonačelnik Krešimir Kašuba početkom studenoga.
Vrijednost tog projekta je 7.3 milijuna eura, od čega Grad sufinancira 16 posto troškova.
U lipnju bi trebao biti otvoren i centar za starije osobe u Nedelišću (na slici ispod) vrijedan 11,4 milijuna eura. Imat će 122 kreveta, a opsluživat će i 300 vanjskih korisnika.
I u Vrpolju je planirano otvorenje centra za starije do kraja lipnja ove godine. Tamošnji projekt vrijedan je 6,8 milijuna eura (od čega općina sufinancira četvrtinu), a centar će imati 123 kreveta - 93 za smještaj III. i IV. stupnja usluge, 20 kreveta za cjelodnevni i 10 kreveta za poludnevni boravak.
Gradi se i u Drnišu, Vrgorcu, Sv. Filipu i Jakovu...
U srpnju bi trebala završiti gradnja Centra za starije osobe u Drnišu, započeta lani u srpnju. Tamo će biti mjesta za 100 stalnih korisnika, a usluge će dobivati i 250 vanjskih. Vrijednost projekta je 10,4 milijuna eura.
Na ljeto bi prvi korisnici, od njih 98 za koliko će biti mjesta, mogli useliti i u Centar za starije i nemoćne osobe u Svetom Filipu i Jakovu. Investicija je vrijedna 8,6 milijuna eura, od čega 28 posto daje općina. Centar će pružati i vaninstitucionalne usluge za 218 korisnika.
U Novskoj se nadograđuje postojeći dnevni centar za starije osobe, izgrađen prije dvije godine. U nadograđenom dijelu bit će mjesta za 41 korisnika. Vrijednost tog projekta je 3,4 milijuna eura, sve iz sredstava EU-a.
Završetak radova na domu za starije u Dragljanima kod Vrgorca planiran je do jeseni ove godine. Projekt je vrijedan 5,3 milijuna eura, u cijelosti financiran sredstvima EU-a, sa smještajnim kapacitetom za 105 korisnika i vaninstitucionalnim uslugama za 265 korisnika.
U Velikoj Gorici otvorenje tek 2027.
U Senju je radove na izgradnji tamošnjeg centra za starije usporila žalba ponuđača koji nije izabran na natječaju za izvođača radova. Inače, tamošnji centar za starije prema lanu bi trebao imati 103 kreveta te pružati usluge za još 200 vanjskih korisnika. Vrijednost projekta je 10.8 milijuna eura uz 43,4 posto sufinanciranja iz gradskog proračuna.
Preostala dva centra za starije - Pleternici i Velikoj Gorici vjerojatno neće biti dovršena ove godine. U Pleternici je početkom prosinca položen temeljni kamen za izgradnju Centra vrijednog 7.8 milijuna eura (21,7 posto daje Grad) u kojemu će biti mjesta za 94 korisnika, a projekt će obuhvatiti i 200 korisnika programa pomoći u kući.
U rujnu prošle godine započela je izgradnja Centra za starije osobe u Velikoj Gorici, a radovi bi trebali biti dovršeni na proljeće 2027. godine. Ondje će biti mjesta za 102 korisnika, a Centar će pružati i vaninstitucionalne usluge za čak 503 korisnika.
