Kako napreduje gradnja 18 centara za starije osobe? Jedan je već završen, većina ostalih pri kraju

Taj veliki nacionalni projekt ukupne vrijednosti 159 milijuna eura, dijelom financiran europskim novcem iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), dijelom iz državnog proračuna, a dijelom proračunskim sredstvima gradova i općina u kojima se centri grade, započeo je 2022. godine kada je Vlada objavila javni poziv za izgradnju i opremanje. Iduće 2023. godine potpisani su ugovori s gradovima i općinama koji su ušli u projekt, a izgradnja većine centara započela je 2024. godine. Tijekom 2025. radovi su bili u zamahu s obzirom na prvotni plan da svi centri budu dovršeni do sredine 2026. godine.