Gradi se 18 centara za starije, a tko će raditi u njima? "Lani je situacija bila strašna. Sada je još gora"

"Gdje će naći radnike, otkud toliko ljudi - to se svi pitamo. Koliko znam, unatrag godinu dana u domove je došlo dosta stranih radnika, ali ponajviše njegovateljica i pomoćnog osoblja, i to mahom u privatni sektor. No problem je manjak medicinskog osoblja i zdravstvenih radnika. Znamo da medicinske sestre ne mogu samo tako dobiti licencu za rad u Hrvatskoj. To je trenutno ogroman problem. Ne nedostaje samo ljudi u domovima za starije, nedostaje ih i u zdravstvenoj skrbi koji bi radili sa starijima. Svi bi bili internisti, mnogi bi se bavili liposukcijom, a malotko želi biti gerontolog. Interesa nema jer se to ne može dodatno naplatiti", napominje naša sugovornica.