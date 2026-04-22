Vozači najbolje znaju
Kako uštedjeti na gorivu tijekom energetske krize? "Nema tu nekakvog velikog trika..."
Europska Komisija u više je navrata preporučila mjere poput bar jednog radnog dana od kuće u tjednu i većeg korištenja javnog prijevoza. Usto se predlaže i "podizanje svijesti i edukacije o eko-vožnji". Kako voziti ekološki i ekonomski osviješteno, donosi naša Viktorija Kristić.
Kako uštedjeti na gorivu najbolje znaju upravo vozači. Siniša Ptičar kaže nema tu pretjerane mudrosti.
"Što se tiče mene, generalno pazim, nema tu nekakvog velikog trika. Ljudi trebaju voziti bez nekakvih naglih ubrzavanja ili kočenja. Treba održavati stalnu brzinu ako je to moguće. Bitno je da se održava tlak u gumama, da ljudi to provjeravaju i da ne voze nekakav nepotrebni teret u autu jer to pogoršava potrošnju goriva", kaže Ptičar.
Europska komisija prošlog je mjeseca pozvala građane da rade od kuće, manje voze i lete I više koriste javni prijevoz kako bi ublažili simptome energetske krize.
Gorivo se troši u prometnim gužvama
"Sve je to dobro, dapače za one ljude koji to mogu tako raditi. Na žalost, većina nas ne može jer imamo drugačije poslove. Moramo otići u drugi dio grada ili se bavimo nekim transportom. Vozimo ljude ili stvari", dodaje.
Gorivo se najviše troši u velikim prometnim gužvama, no njih je gotovo nemoguće izbjeći u većim gradovima. No, potrošnju je moguće smanjiti i jednostavnim akcijama.
"Da ne radimo nagle pokrete, nemamo nagla kočenja i nagla ubrzanja. To je da auto što više krstari pri sporim brzinama i imamo naglo ubrzanje: stani kreni, stani kreni", kaže Andrej Jelušić, urednik Automobilione.
Noviji automobili opremljeni su start-stop sustavom koji sam automatski gasi automobil pred semaforom ili u prometnom čepu. Taj sustav može smanjiti potrošnju goriva i do 10 posto.
"Također, trebali bismo paziti na cestovnu infrastrukturu. Naprimjer, mi ovdje imamo zastarjelu cestovnu infrastrukturu, imamo semafore koji su programirani tako kako su programirani, često stojite i čekate na semaforu. Također, tu su tzv. ležeći policajci koji potiču stani-kreni vožnju, što dodatno troši gorivo i dodatno zagađuje", dodaje Jelušić.
Plenković: Vlada se uvijek pobrine za građane
Premijer Andrej Plenković kaže pak da se Vlada uvijek pobrine za građane
"Nitko u Hrvatskoj, dok nismo počeli otpuštati mjere prije od prilike godinu i pol dana, nije ni osjetio energetsku krizu. Znate što je bio efekt? Niko nije smanjio korištenje grijanja zimi, niti je itko smanjio korištenje klime ljeti", kazao je premijer.
No, neki su krizu ipak vidjeli na računima.
Svakako osjetim poskupljene svega, ne samo goriva, jer je s poskupljenjem goriva otišla i hrana te ostale potrepštine. Osjeti se", kaže Siniša Drndelić.
Plenković pak tvrdi da nedostaje zdravog razuma na tržištu.
"Samo treba onaj element zdravog razuma kod svih aktora na tržištu, da nepotrebno ne povećavaju cijene, nego do dio nekada i malog rasta. Ne može za par centi rasta eurodizela sad baš poskupit sve", kaže Plenković.
Ali poskupilo je. Hrana, osnovne potrepštine, gorivo, režije, građani sami nalaze načine kako da se zaštite pa će neki izabrati opciju tramvajem do posla, a drugi olakšati svoj prtljažnik i smanjiti brzinu.
