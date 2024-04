Kako zaustaviti iseljavanje i čime zadržati građane? “Dobar život omogućen je onima iz HDZ-ova plemena”

Podijeli :

Obećanja ovih dana stižu sa svih strana. Ali ako ne bude ljudi, nema se više ni kome obećavati. Baš zato je većina stranaka upravo demografske politike prepoznala kao ključne u ovoj kampanji, ali i budućnosti Hrvatske. Kako zaustaviti iseljavanje i čime zadržati građane, koje su konkretne mjere kojima to namjeravaju postići, provjerili smo među najvećim strankama.

Preko 400 tisuća građana, od hrvatskog je ulaska u Europsku uniju, Hrvatsku zamijenilo nekom drugom europskom zemljom. Oporba krivicu usmjerava prema HDZ-ovoj Vladi, a premijer uvjeren da je puno toga napravljeno i najavljuje daljnje mjere.

“Nove škole će se izgraditi, vrtići će se izgraditi, povećat će se naknade u perspektivi koja ide dalje, jačat će se obitelj kao nukleus hrvatskoga društva i jedna od najvažnijih mjera koju smo najavili, a to je najnovija mjera da će svaka majka dobiti jednu godinu staža za svako rođeno dijete”, obećava premijer Andrej Plenković.

Demografija je u srži gotovo svih političkih programa ove kampanje. SDP i njihovi partneri kažu da to podrazumijevaju stvaranje okruženja u kojem ljudi žele ostati i stvarati obitelj. A pritom dostojanstveno živjeti.

Hoće li se ljudi početi vraćati u Hrvatsku? Demograf: U najboljem slučaju samo ovoliko

“Pitanje demografije, i to je ono ključno, to nije čarobni štapić, to nije jedna mjera. Pitanje demografije je i pitanje plaća, i pitanje dobro plaćenog radnog mjesta i pitanje usklađivanja radnog vremena s privatnim vremenom. I pitanje besplatnih vrtića, i pitanje stanogradnje. Sve su to stvari koji se nalaze u SDP-om program i koji će osigurati bolji i dostojanstveni život za cijelu Hrvatsku”, smatra Peđa Grbin iz koalicije Rijeke pravde.

Demografska mjere su vrlo obične mjere, ali koje mogu promijeniti puno toga, smatra Domovinski pokret.

“To je da svako dijete može biti upisano u vrtić. Da majka koja završava porodiljini dopust može biti bezbrižna i može znati da će dijete moći smjestiti u vrtić kad se vraća na posao. Da obitelji koje su kreditno prezadužene, da znaju da neće propasti u vrijeme porodiljinog dopusta majke ili oca, odnosno da te porodiljine naknade budu u visini osobnih dohodaka koje su majke imale prije toga”, kaže Igor Peternel, kandidat DP-a.

Da se za svako dijete mora naći mjesto u vrtiću, što ističu sve stranke, smatra i Most. Predlažu i da se djedovima i bakama plaća naknada za čuvanje djece čiji su roditelji zaposleni. A tu su i druge mjere.

Zanima li mlade politika i zašto ne? “Svima su puna usta mladih, a onda ih nigdje nema”

“Da svako dijete ima pristojnu naknadu koja će njemu omogućiti da razvije svoje talente, svoje kapacitete. To je jedna stvar. Mi smo razvili kompletnu strategiju s minimalno 40 mjera, od toga da se nekretnine trebaju koje su vlasništvo države dati mladim obiteljima do toga da svako dijete treba imati pravo na vrtić”, navodi Božo Petrov iz Mosta.

Trenutno je dobar život u Hrvatskoj omogućen uglavnom onima iz, kaže Ivana Kekin, HDZ-ova plemena. “Tko će živjeti u dijelu zemlje gdje nema doktora kojem se može obratiti? Ista je stvar s vrtićima. Dakle, gradimo vrtiće kako ih gradimo u Zagrebu, iz demografskih razloga. Isto tako ćemo napraviti u ostatku zemlje. Ista je stvar s mirovinama. Da bi ljudi htjeli ovdje ostati, da bi htjeli zasnivati obitelji, da bi htjeli imati više djece, oni moraju imati mogućnost dobrog i ugodnog života”, tvrdi Kekin.

A nema ugodnog života bez priuštivog stanovanja, što je mnogima trenutačno nedostižno. Svi su uvjereni da imaju recept za bolji život u Hrvatskoj, na građanima je da procijene čiji je najrealniji i najdostižniji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.