Bulj potjerao romski orkestar: "Pjevanje Đurđevdana nije niti prigodno niti primjereno za Badnjak"

"Došli su pjevati, ljudi su ih lijepo prihvatili. Svi su bili zadovoljni, osim gradonačelnika. On ih je potjerao. Ljudi su negodovali jer im je bilo drago što su došli. Taj orkestar inače redovito svira u Splitu, na Rivi, i uvijek su dobrodošli. Ovo što se dogodilo je sramota, da gradonačelnik jednoga grada tjera romski orkestar na Badnjak, kaže svjedok događaja koji je želio ostati anoniman.