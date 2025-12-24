Oglas

U SINJU

Bulj potjerao romski orkestar: "Pjevanje Đurđevdana nije niti prigodno niti primjereno za Badnjak"

N1 Info
24. pro. 2025. 14:58
Badnjak bi trebao biti dan mira, tolerancije i zajedništva. Dan kad se razlike stišavaju, a ljudskost dolazi ispred politike, funkcija i ega. No čini se da u Sinj taj duh nije svratio, piše Slobodna Dalmacija, barem kako tvrde građani Sinja.

Na snimci koja je stigla u redakciju Slobodne Dalmacije vidi se kako gradonačelnik Sinja Miro Bulj s javnog prostora "tjera" romski orkestar koji je pokušao zasvirati i zapjevati među okupljenim građanima.

Na snimci se jasno vidi kako im Bulj rukom pokazuje da se maknu, a njihova lica jasno pokazuju da ni sami ne znaju što ih je snašlo. 

Prema riječima očevidaca, romski orkestar mirno je stigao između stolova i započeo svirati, a građani su ih dočekali s oduševljenjem. Ljudi su ubacivali sitniš, smijali se, snimali, uživali u glazbi. No slavlje je kratko trajalo.

"Došli su pjevati, ljudi su ih lijepo prihvatili. Svi su bili zadovoljni, osim gradonačelnika. On ih je potjerao. Ljudi su negodovali jer im je bilo drago što su došli. Taj orkestar inače redovito svira u Splitu, na Rivi, i uvijek su dobrodošli. Ovo što se dogodilo je sramota, da gradonačelnik jednoga grada tjera romski orkestar na Badnjak, kaže svjedok događaja koji je želio ostati anoniman.

Slobodna Dalmacija je kontaktirala gradonačelnika Sinja kako bi objasnio svoje postupke.

"Badnjak je danas i u Sinju se organizira prigodni program. Pjevanje Đurđevdana nije niti prigodno niti primjereno za Badnjak. Došao sam do njih i rekao im da je danas Badnjak i da poštuju Badnji dan. Također, oni nemaju suglasnost za nastupanje na javnim površinama", poručuje Bulj.

miro bulj romski orkestar sinj

