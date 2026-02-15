Kaos kod Slatine: Autom krenuo na policajca pa bacao drogu iz vozila

Sve se dogodilo u petak, oko 23.30 sata, na cesti između Sladojevaca i Radosavaca gdje su policajci Policijske postaje Slatina u nadzoru prometa uočili su osobni automobil kojeg su pokušali zaustaviti, no 24-godišnji vozač to je odbio i krenuo vozilom prema policajcu u namjeri da ga udari zbog čega se ovaj sklonio izbjegavajući udar.