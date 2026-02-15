Oglas

Pritvoren je

Kaos kod Slatine: Autom krenuo na policajca pa bacao drogu iz vozila

Hina
15. velj. 2026. 12:25
23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Pritvoren je 24-godišnjak nakon što je u petak navečer tijekom nadzora prometa slatinskih policajaca automobilom krenuo na jednoga od njih i pokušao ga udariti pa pobjegao vozilom iz kojega su pritom izbačeni paketići s drogom.

Kako su u nedjelju priopćili iz Policijske uprave virovitičko-podravske, policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema prema službenoj osobi počinjenog na štetu 40-godišnjeg policijskog službenika.

Sve se dogodilo u petak, oko 23.30 sata, na cesti između Sladojevaca i Radosavaca gdje su policajci Policijske postaje Slatina u nadzoru prometa uočili su osobni automobil kojeg su pokušali zaustaviti, no 24-godišnji vozač to je odbio i krenuo vozilom prema policajcu u namjeri da ga udari zbog čega se ovaj sklonio izbjegavajući udar.

Pronađeni paketići

Kad su policajci krenuli za vozilom, uočili su da su iz vozila izbačeni nepoznati predmeti. Očevidom su u kanalu uz cestu pronađeni paketići s pet grama biljne materije nalik marihuani te ukupno 17 grama bijele praškaste tvari nalik kokainu, koji će biti poslani na vještačenje.

Nakon zaustavljanja vozila uhićeni su vozač i 23-godišnji putnik. Vozač je odbio preliminarni test na droge pa su im obojici uzeti uzorci krvi i urina radi daljnjeg vještačenja.

Putnik je nakon kriminalističkog istraživanja pušten, dok je vozač uz kaznenu prijavu za prisilu prema službenoj osobi predan pritvorskom nadzorniku.

Protiv njega slijedi i podnošenje optužnog prijedloga zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama nadležnom sudu.

