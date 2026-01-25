Filmska potjera: Pijani vozač pokušao pregaziti policajca, on mu pucao u gume

Druga ophodnja koja se u Sesvetama priključila navedenom policijskom službeniku nakon toga kreću za vozačem u bijegu te uočavaju da se zaustavio u Ulici Ilije Gregorića u Sesvetama i pobjegao u obližnju kuću.



S obzirom na ozbiljnost cijelog događaja, planirano se pristupilo stavljanjem navedene kuće pod nadzor te je oko 6.10 sati muškarac uhićen i priveden u službene prostorije policije gdje je utvrđeno da se radi o 33-godišnjaku.



Očevidom rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu te je kriminalističko istraživanje u tijeku.