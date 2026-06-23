oštećena kontaktna mreža
Kaos u Zagrebu: U prekidu tramvajski promet ključnim ulicama
Zbog teretnog vozila koje je oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Koturaške, u prekidu je tramvajski promet na nekoliko ključnih gradskih prometnica, objavio je u utorak prijepodne Zagrebački električni tramvaj (ZET).
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U prekidu je promet Savskom cestom, Vukovarskom, Vodnikovom, Tratinskom i Ozaljskom.
Tramvaji linija 5 i 17 koji se nalaze u Prečkom prometuju na relaciji Prečko-Savski most, a dio tramvaja iz smjera Maksimira i Trga žrtava preusmjereno je na Zapadni kolodvor.
Linija 3 prometuje sa Savskog mosta kroz Novi Zagreb na Držićevu i nastavlja do Kvaternikovog trga.
Linije 4, 9 i 12 preusmjerene su na Zapadni kolodvor, a linija 14 na Črnomerec.
Putnike na relaciji Savski most - Vukovarska - Držićeva prevoze autobusi, kao i na relaciji Ljubljanica-Golikova-Zagrebačka-Črnomerec, navodi ZET na službenoj stranici.
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