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oštećena kontaktna mreža

Kaos u Zagrebu: U prekidu tramvajski promet ključnim ulicama

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Hina
|
23. lip. 2026. 12:21
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ZET TRAMVAJ
N1 / Ilustracija

Zbog teretnog vozila koje je oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Koturaške, u prekidu je tramvajski promet na nekoliko ključnih gradskih prometnica, objavio je u utorak prijepodne Zagrebački električni tramvaj (ZET).

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 U prekidu je promet Savskom cestom, Vukovarskom, Vodnikovom, Tratinskom i Ozaljskom. 

Tramvaji linija 5 i 17 koji se nalaze u Prečkom prometuju na relaciji Prečko-Savski most, a dio tramvaja iz smjera Maksimira i Trga žrtava preusmjereno je na Zapadni kolodvor.

 Linija 3 prometuje sa Savskog mosta kroz Novi Zagreb na Držićevu i nastavlja do Kvaternikovog trga.

 Linije 4, 9 i 12 preusmjerene su na Zapadni kolodvor, a linija 14 na Črnomerec.

 Putnike na relaciji Savski most - Vukovarska - Držićeva prevoze autobusi, kao i na relaciji Ljubljanica-Golikova-Zagrebačka-Črnomerec, navodi ZET na službenoj stranici.

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