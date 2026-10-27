KBC o pacijentici kojoj su zbog pogrešne dijagnoze odstranili želudac: Žao nam je zbog svega što je proživjela

"KBC Sestre milosrdnice upoznat je s navedenim slučajem i postupcima koji su u tijeku. Svjesni smo ozbiljnosti ovog slučaja, kao i njegove osjetljivosti za pacijenticu, njezinu obitelj i javnost. Izražavamo iskreno žaljenje zbog svega što je pacijentica proživjela i posljedica s kojima se pacijentica suočava te razumijemo njezinu potrebu da se utvrde sve činjenice i odgovornost", poručili su u priopćenju iz tog KBC-a.