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KBC o pacijentici kojoj su zbog pogrešne dijagnoze odstranili želudac: Žao nam je zbog svega što je proživjela
KBC Sestre milosrdnice poručio je u utorak, vezano uz slučaj pogrešne dijagnoze raka želuca kod jedne pacijentice, kako su sa slučajem upoznati, izrazili su žaljenje zbog svega što je pacijentica proživjela te dodali da ne mogu ništa komentirati jer su u tijeku kazneni i građanski postupak.
Mediji u utorak prenose kako je Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo optužnicu protiv liječnice iz KBC-a Sestre milosrdnice zbog sumnje na nesavjesno liječenje.
Terete je da je pogrešno dijagnosticirala karcinom želuca kod pacijentice, zbog čega je žena podvrgnuta opsežnoj operaciji tijekom koje su joj odstranili želudac i nekoliko drugih organa. Kasnije pretrage pokazale su da je imala benigni tumor koji nije zahtijevao opsežnu operaciju.
KBC izrazio žaljenje, ali ne može komentirati postupak
"KBC Sestre milosrdnice upoznat je s navedenim slučajem i postupcima koji su u tijeku. Svjesni smo ozbiljnosti ovog slučaja, kao i njegove osjetljivosti za pacijenticu, njezinu obitelj i javnost. Izražavamo iskreno žaljenje zbog svega što je pacijentica proživjela i posljedica s kojima se pacijentica suočava te razumijemo njezinu potrebu da se utvrde sve činjenice i odgovornost", poručili su u priopćenju iz tog KBC-a.
S obzirom na to da su u vezi s navedenim slučajem u tijeku kazneni i građanski postupak, KBC Sestre milosrdnice poručuje kako ne može komentirati pojedinosti koje su predmet tih postupaka niti prejudicirati njihove ishode. Ujedno smo dužni poštovati prava svih uključenih osoba i zaštitu povjerljivih medicinskih podataka, kažu u priopćenju.
Liječnica je i dalje zaposlena u bolnici
Na upit o radnom statusu liječnice, KBC Sestre milosrdnice potvrđuje da je liječnica i dalje zaposlena kod njih.
"Pritom ističemo da je kazneni postupak u tijeku te da se individualna odgovornost utvrđuje u za to predviđenim postupcima. KBC Sestre milosrdnice surađuje s nadležnim tijelima u utvrđivanju svih relevantnih činjenica, u okviru svojih zakonskih obveza", kažu u priopćenju.
Svjesni su, ističu, da takvi slučajevi otvaraju važna pitanja sigurnosti pacijenata i povjerenja u zdravstveni sustav, zbog čega smatraju važnim da se sve okolnosti temeljito i nepristrano razjasne.
Sigurnost pacijenata, kvaliteta zdravstvene skrbi i povjerenje u zdravstveni sustav temeljna su načela rada naše ustanove, poručili su iz KBC-a Sestre milosrdnice.
Hrstić: U ovom trenutku nemam osnovu za vlastiti sud
Ranije danas resorna ministrica Irena Hrstić, upitana je li upoznata sa slučajem te hoće li Ministarstvo pokrenuti neki nadzor, kazala je da je upoznata samo iz onoga što su objavili mediji.
"U ovom trenutku, po informacijama koje su dostupne, nemam nikakvu osnovu na temelju koje bih govorila vlastiti sud jer se prema informacijama radi o razlici između ulazne dijagnoze koja je indicirala operativni zahvat i samog završenog operativnog zahvata", rekla je Hrstić.
Dodala je da treba provjeriti postoji li već zahtjev za postupanje zdravstvene inspekcije pri Ministarstvu zdravstva, ali da je puno važnije mišljenje same struke, a to je Povjerenstvo pri Hrvatskoj liječničkoj komori.
Liječnička komora nije zaprimila prijave
Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić danas je izjavio kako Komora nije zaprimila nikakve prijave vezane uz taj slučaj.
"Komora nije zaprimila i nema informacije o tom slučaju. Načelno mogu reći da kod obavljanja zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite prioritet treba biti sigurnost pacijenta i kvaliteta zdravstvene zaštite", poručio je.
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