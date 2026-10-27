STRAŠNA POGREŠKA
Pacijentici odstranili želudac, a nije imala rak. Evo što su za N1 rekli u KBC-u Sestre milosrdnice
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice oglasio se o slučaju pacijentice kojoj je zbog sumnje na karcinom odstranjen želudac, iako se naknadno pokazalo da nije bolovala od te bolesti.
Prema dosadašnjim medijskim navodima, protiv liječnice povezane sa slučajem vodi se kazneni postupak, a iz bolnice su potvrdili da je ona i dalje njihova zaposlenica.
Naša Katarina Plantak je od bolnice zatražio očitovanje o okolnostima slučaja, postupcima koji su uslijedili te eventualnim mjerama poduzetima nakon događaja.
"KBC Sestre milosrdnice upoznat je s navedenim slučajem i postupcima koji su u tijeku. Svjesni smo ozbiljnosti ovog slučaja, kao i njegove osjetljivosti za pacijenticu, njezinu obitelj i javnost", poručili su za N1 iz bolnice.
Izrazili su i žaljenje zbog posljedica s kojima se pacijentica suočava.
"Izražavamo iskreno žaljenje zbog svega što je pacijentica proživjela i posljedica s kojima se pacijentica suočava te razumijemo njezinu potrebu da se utvrde sve činjenice i odgovornosti", navode iz KBC-a.
Međutim, pojedinosti o okolnostima u kojima je došlo do operacije nisu željeli komentirati, pozivajući se na sudske postupke koji su u tijeku.
"S obzirom na to da su u vezi s navedenim slučajem u tijeku kazneni i građanski postupak, KBC Sestre milosrdnice ne može komentirati pojedinosti koje su predmet tih postupaka niti prejudicirati njihove ishode. Ujedno smo dužni poštovati prava svih uključenih osoba i zaštitu povjerljivih medicinskih podataka", stoji u odgovoru bolnice.
"Liječnica je i dalje zaposlena u KBC-u"
Na pitanje o radnom statusu liječnice protiv koje se, prema medijskim navodima, vodi kazneni postupak, iz KBC-a su potvrdili da i dalje radi u toj ustanovi.
"Na upit o radnom statusu liječnice potvrđujemo da je liječnica i dalje zaposlena u KBC-u Sestre milosrdnice. Pritom ističemo da je kazneni postupak u tijeku te da se individualna odgovornost utvrđuje u za to predviđenim postupcima", odgovorili su.
Dodaju da bolnica surađuje s nadležnim institucijama u utvrđivanju svih relevantnih činjenica, u skladu sa svojim zakonskim obvezama.
Iz KBC-a nisu konkretno naveli jesu li nakon ovog slučaja provedeni interni nadzori ili poduzete dodatne mjere, ali ističu da je potrebno razjasniti sve okolnosti događaja.
"Svjesni smo da ovakvi slučajevi otvaraju važna pitanja sigurnosti pacijenata i povjerenja u zdravstveni sustav, zbog čega smatramo važnim da se sve okolnosti temeljito i nepristrano razjasne", poručili su iz KBC-a Sestre milosrdnice.
"Sigurnost pacijenata, kvaliteta zdravstvene skrbi i povjerenje u zdravstveni sustav temeljna su načela rada naše ustanove", zaključili su u odgovoru.
Oko ovog slučaja oglasio se predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić te izjavio kako Komora nije zaprimila nikakve prijave vezane uz slučaj pogrešne dijagnoze raka želuca kod jedne pacijentice u KBC Sestre milosrdnice.
"Komora nije zaprimila i nema informacije o tom slučaju. Načelno mogu reći da kod obavljanja zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite prioritet treba biti sigurnost pacijenta i kvaliteta zdravstvene zaštite", istaknuo je Luetić u Hrvatskom saboru gdje je sudjelovao na tematskoj sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku.
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