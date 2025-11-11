KBC Rijeka prvi u Hrvatskoj uveo visoko preciznu radioterapiju dojke - nema liste čekanja

Klinika za tumore KBC-a Rijeka prva je ustanova u sustavu javnozdravstvenih ustanova uvela metodu poznatu pod nazivom DIBH (duboki udah i zadržavanje daha), odnosno ozračivanje dojke u dubokom udahu. Riječ je o visoko preciznoj tehnici koja omogućuje smanjenje doze zračenja na srce i pluća, čime se povećava sigurnost i učinkovitost liječenja pacijentica s karcinomom lijeve dojke. Za terapiju zračenjem u KBC Rijeka nema liste čekanja, ističe se u priopćenju.