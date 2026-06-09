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pojedine aplikacije

Kibernetički napad na sustav Ministarstva zdravstva: "Podaci pacijenata su sigurni"

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N1 Info
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09. lip. 2026. 09:42
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01.09.2016., Samobor - Reportaza iz Doma zdravlja u Samoboru o prvom danu novog nacina rada obiteljskih lijecnika."nPhoto: Davor Visnjic/PIXSELL
Davorin Visnjic/PIXSELL/Ilustracija

Iz Ministarstva zdravstva izvijestili su u utorak da je tijekom vikenda zabilježen kibernetički napad na njegov informacijski sustav, ali da medicinski podaci pacijenata nisu bili ugroženi te da je sustav u međuvremenu oporavljen i ponovno u funkciji.

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Incident se odnosio isključivo na pojedine aplikacije Ministarstva zdravstva, dok informacijski sustav koji sadrži medicinske podatke pacijenata nije bio zahvaćen napadom, navodi se u priopćenju.

"Medicinski podaci pacijenata ostali su sigurni i zaštićeni", poručili su iz Ministarstva.

Dodali su i da su nadležne službe odmah reagirale te poduzele potrebne mjere zaštite, te da nastavljaju pratiti situaciju i provoditi dodatne sigurnosne aktivnosti.

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Teme
informacijski sustav kibernetički napad ministarstvo zdravstva pacijenti

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