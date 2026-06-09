pojedine aplikacije
Kibernetički napad na sustav Ministarstva zdravstva: "Podaci pacijenata su sigurni"
Iz Ministarstva zdravstva izvijestili su u utorak da je tijekom vikenda zabilježen kibernetički napad na njegov informacijski sustav, ali da medicinski podaci pacijenata nisu bili ugroženi te da je sustav u međuvremenu oporavljen i ponovno u funkciji.
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Incident se odnosio isključivo na pojedine aplikacije Ministarstva zdravstva, dok informacijski sustav koji sadrži medicinske podatke pacijenata nije bio zahvaćen napadom, navodi se u priopćenju.
"Medicinski podaci pacijenata ostali su sigurni i zaštićeni", poručili su iz Ministarstva.
Dodali su i da su nadležne službe odmah reagirale te poduzele potrebne mjere zaštite, te da nastavljaju pratiti situaciju i provoditi dodatne sigurnosne aktivnosti.
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