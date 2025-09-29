Oglas

Kina je odlučila: Nema više skrivenih ručki na vratima automobila

N1 Info
29. ruj. 2025. 08:24
pixabay, kvaka auto
Pixabay, ilustracija

Ova odluka imat će utjecaj i na europsko tržište

Kina će uvesti novi standard za ručke na vratima. Sad su poznati i detalji. Za vanjsku ručku vrata, nacrt naglašava da svaka vrata (osim vrata prtljažnika) trebaju biti opremljena vanjskom ručkom s funkcijom mehaničkog otpuštanja, a dizajn sustava trebao bi ispunjavati zahtjeve da se bočna vrata moraju otvoriti bez pomoći alata, ako nisu dramatično oštećena u sudaru, piše HAK.

To je posebno važno kod požara na vozilima kada u nekim slučajevima ručke na izvlačenje/izvlačenje nisu bile dostupne, odnosno spasilačke službe ih nisu uspjele koristiti i otvoriti vrata.

Što se tiče unutarnje ručke na vratima, u nacrtu se spominje da svaka vrata (osim vrata prtljažnika) trebaju biti opremljena unutarnjom ručkom s funkcijom mehaničkog otpuštanja, koja bi trebala moći otključati bravu vrata i otvoriti vrata. Ako su vozila opremljena električnom ručkom, trebala bi biti opremljena i ručkom s funkcijom mehaničkog otpuštanja. To bi bila mehanička ručka za vrata u slučaju nužde.

Posljednjih godina, s brzim razvojem elektrifikacije, skrivene ručke na vratima široko se koriste zbog prednosti poput estetike, pokazivanja tehnološkog iskoraka i male koristi u aerodinamici. Tesla je pokrenuo ovaj trend, a prigrlili su ga brojni kineski proizvođači. Sada, na sreću, odlazi u povijest. Ova odluka imat će utjecaj i na europsko tržište.

Automobili Kina ručke

