Kina je odlučila: Nema više skrivenih ručki na vratima automobila

Ova odluka imat će utjecaj i na europsko tržište
Kina će uvesti novi standard za ručke na vratima. Sad su poznati i detalji. Za vanjsku ručku vrata, nacrt naglašava da svaka vrata (osim vrata prtljažnika) trebaju biti opremljena vanjskom ručkom s funkcijom mehaničkog otpuštanja, a dizajn sustava trebao bi ispunjavati zahtjeve da se bočna vrata moraju otvoriti bez pomoći alata, ako nisu dramatično oštećena u sudaru, piše HAK.
To je posebno važno kod požara na vozilima kada u nekim slučajevima ručke na izvlačenje/izvlačenje nisu bile dostupne, odnosno spasilačke službe ih nisu uspjele koristiti i otvoriti vrata.
Što se tiče unutarnje ručke na vratima, u nacrtu se spominje da svaka vrata (osim vrata prtljažnika) trebaju biti opremljena unutarnjom ručkom s funkcijom mehaničkog otpuštanja, koja bi trebala moći otključati bravu vrata i otvoriti vrata. Ako su vozila opremljena električnom ručkom, trebala bi biti opremljena i ručkom s funkcijom mehaničkog otpuštanja. To bi bila mehanička ručka za vrata u slučaju nužde.
Posljednjih godina, s brzim razvojem elektrifikacije, skrivene ručke na vratima široko se koriste zbog prednosti poput estetike, pokazivanja tehnološkog iskoraka i male koristi u aerodinamici. Tesla je pokrenuo ovaj trend, a prigrlili su ga brojni kineski proizvođači. Sada, na sreću, odlazi u povijest. Ova odluka imat će utjecaj i na europsko tržište.
