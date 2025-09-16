Gabrijela Kišiček, komunikacijska stručnjakinja, bila je gošća N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića gdje je komentirala komunikaciju na jučerašnjoj sjednici u Saboru i premijera Plenkovića koji je, smatra, izgubio kontrolu na pitanju o Gazi kojeg je postavila Ivana Kekin.
"Prvo treba primijetiti da je to aktualno pitanje došlo tek na kraju aktualnog prijepodnevna i da je samo Možemo reagirao na tu situaciju. Ono što smo mogli vidjeti je nešto što je karakteristično za premijera Plenkovića - strategija diskreditiranja onoga tko postavlja pitanje, a drugo je izbjegavanje konkretnog odgovora na pitanje.
Već po izboru njegovih riječi mogli smo vidjeti da mu je iz pozicije premijera teško reći da se radi o genocidu i zločinima. To je jedna pozicija u kojoj on očigledno ima jedno mišljenje privatno, a drugo koje iz pozicije funkcije smije javno izreći", govori Kišiček.
Odgovorila je i na pitanje jesmo li čuli ili vidjeli nešto novo.
"Čini mi se da se o gorućem pitanju današnjice, zločinima koje se događaju u Gazi, vrlo malo govorilo. Čudim se primjerice zastupnicima SDP-a da nisu više forsirali tu temu pogotovo što ju je vrlo jasno artikulirao predsjednik Milanović, a mi znamo da je on uvijek nekakva preteča onoga što će oni govoriti.
Ono o čemu se raspravljalo, koncert Thompsona, poklič, fašizam..., čini mi se da su to teme na koje svi zastupnici ad hoc mogu govoriti bez pripreme. Sve ostale teme koje se tiču nekakvih ključnih stvari kao što su zelene politike, gospodarenje otpadom, energenti..., tu je potrebna priprema i dobra argumentacija, a to oduzima više vremena", zaključila je Kišiček.
