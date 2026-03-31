Klauški: Ovo nije početak inflacije već dizanje letvice. Pokazuje da smo konstantno u nekom stanju krize

Kolumnist 24sata i Expressa, Tomislav Klauški gostovao je u Studiju uživo kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirao inflaciju u Hrvatskoj.
"Hrvatska je već godinama pri vrhu zemalja EU po stopi inflacije. Inflacija je nešto s čim smo se očito navikli živjeti i jedino je pitanje hoće li biti neki dramatični udari", rekao je.
Dodao je da je u priči premijera Andreja Plenkovića Hrvatska prosperitetna i napredna, inflacija je viša sila na koju Vlada ne može utjecati, i uvijek, dodaje, inflaciju gura od sebe jer su povećali plaće.
"Bottom line Vlade je da se nikad nije previše uzbuđivala zbog inflacije i rasta cijena naprosto jer se proračun na taj način bolje punio, a socijalna struktura i stanje... Mislim da su Hrvati već pokazali da su dosta žilavi i otporni na taj životni standard", poručio je Klauški.
Dodao je da je pad standarda topljenje prihoda koje je prisutno u Hrvatskoj već godinama. "Ovo je nije početak inflacije, ovo je možda malo dizanje letvice i pokazuje da je Hrvatska konstantno u nekom stanju krize i da su građani konstantno pod pritiskom", poručio je.
Dodao je da bi HDZ trebao učiniti hrvatsku ekonomiju otpornijom na ovakve udare i učiniti ekonomiju raznovrsnijom, jer smo zapeli u turizmu i ljetnim mjesecima držimo dah zbog sezone.
"To je jedna psihoza u kojoj Hrvatska živi, a to su države koje nemaju drugog osim turizma. Mi smo zapeli u beskonačnoj petlji turizma i ne možemo se ispetljati", istaknuo je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
