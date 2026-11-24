Tijekom posjeta Čileu u siječnju 2018. Franjo je izazvao burne reakcije jer je doveo u pitanje vjerodostojnost žrtava seksualnog zlostavljanja. Nakon što su ga novinari tijekom povratka u Rim suočili s tim slučajem, pokrenuo je istragu i shvatio da su žrtve bile u pravu, a da ga je čileanska crkvena hijerarhija dovela u zabludu.