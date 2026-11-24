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Papa Franjo u dnevniku opisao susret s đavlom: "Ne mogu zaboraviti njegove oči. Vidio sam vrata pakla..."
Papa Franjo vjerovao je da je vidio "vrata pakla" kada je shvatio razmjere seksualnog zlostavljanja unutar Katoličke crkve, a tijekom svoje crkvene službe doživljavao je i mistične vizije đavla, otkrivaju dijelovi njegova privatnog dnevnika koje je u utorak objavio Vatikan.
Knjiga pod naslovom "Privatni dnevnik pape Franje", koja izlazi diljem svijeta na nekoliko jezika, otkriva najdublje strahove, nesigurnosti, snove i iskušenja koja je pokojni poglavar Katoličke crkve skrivao od javnosti.
Dnevnik je za objavu priredio jedan od Franjinih najbližih suradnika, argentinski kardinal Víctor Manuel Fernández, koji je na čelu vatikanskog Dikasterija za nauk vjere, piše Reuters, a prenosi Associated Press.
Zapisi obuhvaćaju razdoblje od 1992. godine, kada je Jorge Mario Bergoglio bio pomoćni biskup Buenos Airesa, do 18. kolovoza 2024. godine.
Duhovne patnje i susreti s đavlom
Među najupečatljivijim dijelovima dnevnika nalaze se Franjini opisi duhovnih patnji i onoga što je smatrao susretima s đavlom. Dva takva iskustva opisao je iz vremena provedenog u Buenos Airesu, a treće nakon posjeta Čileu 2018. godine.
"Nekoliko dana nakon povratka u Rim bio sam na sastanku. Vidio sam ga i čuo njegov glas, trijumfalan, kao da sve posjeduje. 'Sada sam dobio sve što sam želio'", zapisao je Franjo 24. siječnja 2021., opisujući navodni susret s đavlom.
"Kao što ne mogu zaboraviti njegove oči iz prethodna dva susreta, tako u ovom slučaju ne mogu zaboraviti snažnu promuklost njegova glasa", dodao je.
Tijekom posjeta Čileu u siječnju 2018. Franjo je izazvao burne reakcije jer je doveo u pitanje vjerodostojnost žrtava seksualnog zlostavljanja. Nakon što su ga novinari tijekom povratka u Rim suočili s tim slučajem, pokrenuo je istragu i shvatio da su žrtve bile u pravu, a da ga je čileanska crkvena hijerarhija dovela u zabludu.
"Postao sam svjestan koliko je problem ozbiljan. Bilo mi je teško priznati što se dogodilo u Čileu. Nisam mislio da je toliko ozbiljno", zapisao je. U lipnju iste godine napisao je da je zbog skandala u Čileu vidio "ulaz u pakao".
"Kakvu je samo sramotu i zlo ovo nanijelo Crkvi!", stoji u jednom od njegovih kasnijih zapisa.
Papa prolazio kroz duboku duhovnu krizu
Dnevnik otkriva i da je Franjo između 2021. i 2022. godine prolazio kroz duboku duhovnu krizu povezanu s iskušenjem da svoju moć smatra neograničenom.
U tom se razdoblju suočavao s ozbiljnim zdravstvenim problemima, dok je Vatikan potresala velika istraga financijskih malverzacija koju je sam odobrio.
Franju je mučilo iskušenje da povjeruje kako jedino on može riješiti svačije probleme, odnosno da sebe praktički poistovjeti s Bogom.
Prema Fernándezovim riječima, papa je do kraja prosinca 2022. godine uspio prevladati krizu potpuno se prepustivši Božjem milosrđu.
Shvatio je da je njegova kriza bila "snažan Gospodinov poziv da postane svjestan nagomilane unutarnje tame koju je morao nadvladati kako bi bio slobodan".
Najpovjerljivije misli zapisivao šifrirano
Iako knjiga otkriva neke od Franjinih najintimnijih misli, Fernández navodi da je papa najpovjerljivije zapise pisao nerazumljivom šifrom te oni nisu objavljeni.
Kardinal je izostavio i dijelove dnevnika koji se odnose na treće osobe, no u knjigu je uvrstio pojedina Franjina osobna razmišljanja, među kojima je i ono o tadašnjem kardinalu Robertu Prevostu, današnjem papi Lavu XIV.
"Veliki pastir, velikodušan misionar i besprijekoran čovjek", napisao je Franjo o svojem budućem nasljedniku.
Papa Lav odobrio objavu dnevnika
Fernández je otkrio da mu je Franjo tijekom jednog od njihovih susreta pokazao dnevnik, praktički mu povjerivši svoje zapise za razdoblje nakon smrti.
Nekoliko tjedana nakon izbora novog pape kardinal je Lava XIV. upoznao s postojanjem dnevnika i izrazio želju da prouči i objavi njegov sadržaj.
"Sveti Otac pokazao je veliko zanimanje", napisao je Fernández.
Posmrtno objavljivanje intimnih duhovnih zapisa papa nije neuobičajeno. Osobni zapisi svetog Ivana Pavla II. objavljeni su 2014. godine, unatoč njegovoj želji da nakon smrti budu spaljeni.
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