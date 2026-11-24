PIŠE FINANCIAL TIMES
Ukrajina pod sve jačim ruskim napadima, Hegseth još nije odobrio isporuku presretača Patriot
Ministar obrane Sjedinjenih Država Pete Hegseth još nije odobrio prijenos 60-ak presretača protuzračnog sustava Patriot, koje je Washington već pristao isporučiti Ukrajini, izvijestio je u utorak Financial Times, pozivajući se na osobe upoznate sa situacijom.
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Ukrajina je u više navrata istaknula da joj hitno treba više presretačkih projektila kako bi se suprotstavila sve učestalijim ruskim napadima projektilima i bespilotnim letjelicama.
Riječ je o projektilima PAC-3 i PAC-2 američke proizvodnje, od kojih se neki nalaze u europskim arsenalima, a njihovu nabavu financiraju zapadni saveznici Kijeva, navodi list.
Reuters još nije mogao potvrditi te navode, a Pentagon još nije odgovorio na upit za komentar.
Ukrajina još čeka odobrenje za isporuku projektila
Presretači PAC-3 su među još neodobrenim isporukama, a njihova je dostava bila predviđena u razdoblju od rujna do prosinca, piše FT, dodajući da prijenos nijedne od tih pošiljki još nije odobren.
Ukrajini je također namijenjeno još dvadesetak presretača PAC-2, što je starija varijanta projektila za sustav Patriot, no i oni čekaju odobrenje za isporuku, dodaje FT.
Zastoj i u procesu odobravanja proizvodnje u Ukrajini
FT također navodi da je u Pentagonu došlo do zastoja u zasebnom procesu kojim se nastojalo ishoditi američko odobrenje da Ukrajina sama proizvodi presretače za sustav Patriot.
Glasnogovornik Pentagona izjavio je za taj list da nije došlo do promjene u američkoj politici potpore Ukrajini, no odbio je iznijeti dodatne komentare o samom naoružanju.
"Ministarstvo obrane provodi niz paralelnih aktivnosti kako bi ubrzalo transatlantsku industrijsku suradnju na sustavu protuzračne i proturaketne obrane Patriot, među kojima su i europski partneri i Ukrajina, te taj posao nastavlja i danas", rekao je dužnosnik Pentagona za FT.
Prošlog je mjeseca SAD odobrio prodaju 500 projektila Patriot PAC-3 Ukrajini, u vrijednosti od oko 2,1 milijarde dolara, iako se isporuke ne očekuju prije početka 2030-ih.
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