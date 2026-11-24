Podsjetimo, Huang je odstupio s čela kompanije 12. studenoga nakon što su u javnost procurile informacije o njegovim izvanbračnim vezama, od kojih su dvije bile sa zaposlenicama Nvidije kojima je bio nadređeni. Nekoliko dana ranije, 8. studenoga, u internoj je poruci zaposlenicima priznao vezu s Alice Huang, bivšom direktoricom singapurske tvrtke Megaspeed, s kojom nije u rodbinskoj vezi. Američke obavještajne službe sumnjaju da ona radi za glavnu kinesku obavještajnu agenciju te da je sudjelovala u ilegalnom krijumčarenju Nvidijinih čipova u Kinu.