Sumnjive uplate
Zlatni njuh ili insajderska dojava? Na povratku šefa Nvidije u par sati zaradili preko 340.000 dolara
Više od deset novootvorenih računa na platformi za predviđanje i klađenje Polymarket zaradilo je stotine tisuća dolara na okladama da će se Jensen Huang vratiti na čelo Nvidije. Posebno upada u oči činjenica da je većina uplata izvršena svega nekoliko sati prije službene objave tehnološkog diva.
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Kako piše Wall Street Journal, pozivajući se na podatke tvrtke za analizu blockchaina Bubblemaps, dvije "sumnjive skupine" računa u ponedjeljak su inkasirale više od 340.000 dolara.
Svih 16 spornih računa otvoreno je u proteklih sedam dana i kladili su se isključivo na ishode povezane s Nvidijom. Jedanaest ih je uplaćeno rano u ponedjeljak ujutro, a samo nekoliko sati kasnije uprava Nvidije objavila je kako je jednoglasno odlučila vratiti 63-godišnjeg Huanga na poziciju predsjednika i izvršnog direktora, prenosi Klix.ba.
Od 2.700 do 47.000 dolara u manje od 12 sati
Prema podacima s Polymarketa, jedan anonimni račun bez korisničkog imena počeo je s uplatama nešto iza dva sata ujutro. Na dva je tržišta uložio gotovo 2.700 dolara te u manje od 12 sati ostvario zaradu od oko 47.000 dolara.
Korisnici su se kladili na to hoće li se Huang vratiti u fotelju do 30. studenoga, odnosno do kraja godine. Ugovor na prvom tržištu vrijedio je svega tri centa, što znači da je tržište njegovu povratku davalo tek tri posto šanse, dok je ugovor za povratak do kraja godine stajao deset centi.
Wall Street Journal ističe kako je Bubblemaps ove račune povezao na temelju identičnih obrazaca klađenja, a ne zbog dokaza o izravnoj financijskoj povezanosti. Tko točno stoji iza profila, zasad nije utvrđeno, a iz analitičke tvrtke napominju da neuobičajena aktivnost sama po sebi nije konačan dokaz da su igrači unaprijed znali za odluku uprave.
Afera s kineskom obavještajkom i intervencija Bijele kuće
Podsjetimo, Huang je odstupio s čela kompanije 12. studenoga nakon što su u javnost procurile informacije o njegovim izvanbračnim vezama, od kojih su dvije bile sa zaposlenicama Nvidije kojima je bio nadređeni. Nekoliko dana ranije, 8. studenoga, u internoj je poruci zaposlenicima priznao vezu s Alice Huang, bivšom direktoricom singapurske tvrtke Megaspeed, s kojom nije u rodbinskoj vezi. Američke obavještajne službe sumnjaju da ona radi za glavnu kinesku obavještajnu agenciju te da je sudjelovala u ilegalnom krijumčarenju Nvidijinih čipova u Kinu.
U cijeli se slučaj uključio i američki državni vrh. Donald Trump izjavio je za New York Times kako je njegova administracija odigrala ključnu ulogu u Huangovu povratku. Prema navodima istog lista, s Huangom i upravom Nvidije izravno su razgovarali i sam Trump i potpredsjednik JD Vance.
"Samo sam smatrao da bi on trebao voditi kompaniju i nisam znao da će to imati ovakav utjecaj", poručio je Trump za New York Times.
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