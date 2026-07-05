Kod Zadra nestala 16-godišnja Gabrijela. Majka moli za pomoć: "Živimo u neizvjesnosti"

"Moja 16-godišnja kći Gabrijela nestala je 25. lipnja i od tada živimo u neizvjesnosti koja se riječima ne može opisati. Svako jutro budim se s nadom da će se vratiti, a svaka večer završava s istim pitanjem – gdje je moje dijete i je li dobro", rekla je majka djevojčice Valentina Jan.