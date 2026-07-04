Vjenčali se Taylor Swift i Travis Kelce

Američki mediji izvijestili su da je par planirao koktel za 1000 ljudi na početku dugog blagdanskog vikenda kada nacija slavi 250. obljetnicu Deklaracije o američkoj neovisnosti od britanske vlasti. Par je u četvrtak, putem publicista, rekao da su ovog tjedna donirali 26 milijuna dolara za nekoliko dobrotvornih organizacija u gradu i drugdje.