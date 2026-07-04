Šest biljaka koje će tegle na vašoj terasi puniti bojama cijelog ljeta

Pelargonije — dostupne u crvenoj, narančastoj, ružičastoj i boji lososa — još su jedna iznimno pouzdana opcija za posude koja raste to bolje što su temperature više. Nakon što se stabiliziraju, pokazuju solidnu otpornost na sušu, no u teglama im je ipak potrebno redovito zalijevanje — barem svaki drugi dan ako se nalaze na vrlo vrućem i osunčanom mjestu.