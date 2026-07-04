ljetno šarenilo
Šest biljaka koje će tegle na vašoj terasi puniti bojama cijelog ljeta
Ove šarene varijacije održat će vaš eksterijer prekrasnim sve do kasnog ljeta uz iznenađujuće malo truda
Neke biljke jednostavno nisu stvorene za jako sunce, dok druge neumorno cvjetaju kroz najveće žege, čak i ako preskočite koje zalijevanje. Ako planirate postaviti viseće košare ili tegle na mjesta bez imalo sjene, morate odabrati vrste koje uistinu uživaju u vrućim i sunčanim uvjetima, piše Novi list.
U nastavku izdvajamo šest najzahvalnijih biljaka koje vole sunce i savršeno uspijevaju u posudama na terasi. Ove šarene varijacije imaju različite uloge u aranžmanima i održat će vaš eksterijer prekrasnim sve do kasnog ljeta uz iznenađujuće malo truda.
1. Kolej
Za punu i uravnoteženu žardinjeru na terasi potrebno vam je više od samog cvijeća. Kolej osigurava jarke i odvažne boje lišća tijekom cijele sezone.
Izvrsno funkcionira u mješovitim posudama i stvara upečatljiv kontrast svojim kivi-zelenim, bordo, bakrenim ili šarenim listovima. Dodatni je plus što dolazi u mnoštvu različitih tekstura — od glatkih do naboranih rubova — što ga čini iznimno svestranim.
2. Petunije
Ako vam treba slap boja koji pada iz tegle, petunije su klasičan izbor s bogatim cvatnjom. Povremena prihrana uvelike će potaknuti njihov rast i obilje novih cvjetova. Dolaze u nevjerojatno mnogo boja, pa ćete lako pronaći onu koja odgovara vašoj paleti.
Tijekom ljetnih žega pripazite na zalijevanje. Petunije mogu podnijeti kraće isušivanje tla, ali ako prođe previše vremena, biljke će početi venuti. Ako je zemlja suha na dodir par centimetara u dubinu, vrijeme je za vodu. Na vrhuncu ljetnih vrućina, petunije u posudama možda ćete morati zalijevati i do dva puta dnevno
3. Ukrasne trave
Aranžmani u teglama trebaju različite visine i teksture kako bi izgledali usklađeno i profesionalno dizajnirani. Ukrasne trave donose uspravnu strukturu koja se savršeno kombinira s nižim cvjetnicama. Budući da odlično podnose sunce, toplinu i povremenu sušu, iznimno su otporne.
Vrste s čvrstim stabljikama možete ostaviti u teglama i preko zime kao ukras. Kada ljetno cvijeće uvene, u posudu uz travu dodajte nekoliko zimzelenih grančica ili dekorativnih detalja i dobit ćete atraktivan ukras koji traje cijelu godinu. Među najizdržljivijim opcijama izdvajaju se plava vlasulja (Festuca glauca), meksička perjanica (Nassella tenuissima) i crvena fontanska trava (Pennisetum setaceum ‘Rubrum’).
4. Begonije
Begonije su popularna obitelj tropskih biljaka dostupna u nebrojeno varijacija. Kada se posade u većem broju, mogu stvoriti prekrasne oblike i uzorke u velikim žardinjerama. Traže malo više vode od prosječne biljke otporne na sušu, pa ih u vrućim i sunčanim danima treba provjeravati svakodnevno. Međutim, jednom kada se ukorijene, cvjetat će obilno i pouzdano tijekom cijele sezone.
Ako niste sigurni od koje sorte krenuti, ‘Dragon Wing’ begonije su provjereni favorit. One pružaju bujan rast i elegantno povijene grane idealne za viseće košare, bez obzira jesu li na suncu ili u sjeni. Uz klasične crvene i ružičaste, isprobajte i bijele verzije ili one s brončanim lišćem.
5. Pelargonije
Pelargonije — dostupne u crvenoj, narančastoj, ružičastoj i boji lososa — još su jedna iznimno pouzdana opcija za posude koja raste to bolje što su temperature više. Nakon što se stabiliziraju, pokazuju solidnu otpornost na sušu, no u teglama im je ipak potrebno redovito zalijevanje — barem svaki drugi dan ako se nalaze na vrlo vrućem i osunčanom mjestu.
Brzo rastu i u kombinaciji s drugim biljkama daju savršenu srednju visinu u kompoziciji. Za najbolje rezultate dodajte im gnojivo sa sporim otpuštanjem pri sadnji te ih ponovno prihranite nekoliko mjeseci kasnije kako bi zadržale cvijet do kraja sezone.
6. Gomfrena / Semprica
Kuglasti amarant je izvrstan izbor ako u svoje posude želite dodati visinu, a da pritom ne povećate vrijeme potrebno za održavanje. Sorta Gomphrena ‘Fireworks’ posebno se ističe brzim rastom i prozračnim, lepršavim cvjetovima. Ako tražite biljku koja će brzo dobiti na masi, veličini i visini, to je pravi izbor za velike tegle.
Tijekom cijelog ljeta stvara mnoštvo ružičastih cvjetova koji donose dinamiku i pokret na vjetru. Ove su biljke „žilave kao čavao”, izvrsno podnose sušu i zahtijevaju minimalnu njegu. Također su omiljene među oprašivačima, a njihovi se cvjetovi mogu koristiti kao rezano cvijeće u vazama ili se uspješno osušiti za trajne zimske aranžmane.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare