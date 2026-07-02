alarmantno istraživanje
Opasna brza moda: Čak 69% naše odjeće sadrži otrovne kemikalije
Europska unija uvela je nove carinske mjere kako bi ograničila uvoz jeftine robe s internetskih platformi poput Sheina, Temua i AliExpressa. Iako privlače kupce niskim cijenama, najnovija istraživanja upozoravaju da takva odjeća može predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje zbog prisutnosti toksičnih kemikalija.
Europska unija godišnje uveze oko 4,5 milijuna tona tekstila iz sektora brze mode, dok u države članice svakodnevno stiže više od 5,8 milijuna paketa male vrijednosti kupljenih putem interneta.
Platforme poput Sheina, Temua i AliExpressa imaju više od 400 milijuna aktivnih kupaca mjesečno, a više od 90 posto njihove odjeće izrađeno je od jeftinih sintetičkih materijala poput poliestera, najlona i elastina. Riječ je o vrstama plastike koje se ne razgrađuju prirodnim putem te s vremenom postaju mikroplastika, piše Euronews.
Dosad su takvi proizvodi često stizali izravno iz tvornica izvan Europske unije do kupaca, zaobilazeći strože europske kontrole štetnih tvari. Novim carinskim pravilima svaka će pošiljka morati sadržavati elektroničke podatke za praćenje, što će omogućiti detaljnije provjere na granici.
"Stopa nepravilnosti je astronomska"
Pelle Moos, stručnjak za kemikalije iz Europske organizacije potrošača (BEUC), upozorava da u Europsku uniju svake sekunde ulazi oko 200 proizvoda, dok se provjerava tek njihov mali dio.
Prema njegovim riječima, između 70 i 80 posto proizvoda s platformi ultra brze mode ne zadovoljava europske sigurnosne propise.
Istodobno, broj upozorenja za tekstilne proizvode u europskom Sustavu brzog uzbunjivanja posljednjih godina značajno raste. Više od 72 posto prijavljenih slučajeva odnosi se na izravne rizike za zdravlje ljudi, uključujući teške alergijske reakcije, kemijske opekline uzrokovane formaldehidom te moguće oštećenje organa zbog prisutnosti teških metala.
Igračke također nisu prošle testove
Belgijska organizacija za zaštitu potrošača Testachats analizirala je 45 dječjih igračaka kupljenih na Sheinu.
Samo jedan proizvod zadovoljio je sve sigurnosne standarde.
Oko 60 posto testiranih igračaka predstavljalo je ozbiljan sigurnosni rizik zbog sitnih dijelova koje djeca mogu progutati ili neadekvatno zaštićenih elektroničkih komponenti.
Toksične tvari u odjeći
Moos upozorava da se u analiziranoj odjeći nalaze kemikalije za koje se desetljećima zna da mogu biti štetne.
"To su tvari koje mogu uzrokovati rak, neplodnost, razvojne poremećaje kod djece te dugotrajno onečišćuju okoliš", ističe.
Laboratorijsko istraživanje Greenpeacea iz 2025. pokazalo je da je čak 32 posto analiziranih proizvoda sa Sheina premašilo dopuštene granice kemikalija propisane europskom uredbom REACH.
Dodatno istraživanje koje je proveo BEUC upozorilo je na takozvane "kemijske bombe" među dječjim proizvodima. Od 25 analiziranih artikala njih deset sadržavalo je opasne tvari, a posebno su izdvojene dječje papuče s izrazito visokim koncentracijama štetnih spojeva.
Kako kemikalije dospijevaju u organizam?
Stručnjaci upozoravaju da toplina tijela i znojenje mogu potaknuti otpuštanje kemikalija iz tkanine, koje zatim prolaze kroz kožu. Ljudi ih mogu i udisati zajedno s tekstilnim vlaknima, dok mala djeca često stavljaju odjeću u usta, čime se dodatno povećava izloženost.
Greenpeace je u 56 analiziranih odjevnih predmeta pronašao koncentracije ftalata i do 200 puta veće od dopuštenih europskih granica.
U sedam jakni otkrivene su PFAS kemikalije, poznate kao "vječne kemikalije", pri čemu su pojedini uzorci sadržavali koncentracije više od 3000 puta iznad dopuštenih vrijednosti.
Osim toga, u obući su pronađeni olovo i kadmij, u dječjem kostimu formaldehid, a u jednoj kabanici nonilfenol etoksilati.
Slične rezultate objavili su i BEUC te danska potrošačka organizacija Forbrugerrådet Tænk.
Koje su kemikalije najopasnije?
Među najproblematičnijim tvarima izdvajaju se:
Ftalati – povezani su s hormonskim poremećajima, smanjenom plodnošću i razvojnim problemima kod djece.
PFAS ("vječne kemikalije") – nakupljaju se u organizmu te se povezuju s oštećenjem imunološkog sustava, organa i povećanim rizikom od pojedinih vrsta raka.
Formaldehid – koristi se kako bi odjeća ostala bez nabora, a može izazvati iritacije, alergijske reakcije te povećati rizik od raka pri dugotrajnoj izloženosti.
Nonilfenol etoksilati (NPE) – tvari koje mogu narušiti hormonalnu ravnotežu i negativno utjecati na reproduktivno zdravlje.
Aromatski amini – nusproizvodi određenih boja, među kojima se nalaze dokazani i sumnjivi kancerogeni spojevi.
Dimetilformamid (DMF) – industrijsko otapalo koje se povezuje s oštećenjem jetre, reproduktivnog sustava i dišnih puteva.
Posebno zabrinjavaju teški metali
Poljska članica BEUC-a analizirala je odjeću, donje rublje i nakit sa Sheina te utvrdila da više od polovice proizvoda sadrži nedopuštene količine teških metala.
Olovo je jedan od najopasnijih neurotoksina jer se nakuplja u organizmu i može uzrokovati poremećaje razvoja mozga, teškoće u učenju, probleme u ponašanju te oštećenja bubrega i reproduktivnog sustava, osobito kod djece.
Kadmij je klasificiran kao kancerogena tvar te se povezuje s oštećenjem bubrega, jetre, pluća, krvožilnog i živčanog sustava, kao i sa smanjenom plodnošću te poremećajima razvoja fetusa.
"Za izloženost olovu ne postoji sigurna razina. Europa desetljećima pokušava ukloniti olovo iz svakodnevnog života, a i dalje ga pronalazimo u potrošačkim proizvodima", upozorio je Moos.
Gotovo sedam od deset proizvoda ne zadovoljava europske standarde
Prekogranična istraživanja Europske organizacije potrošača pokazala su da čak 69 posto analiziranih proizvoda – uključujući odjeću, modne dodatke i igračke – koji u Europsku uniju stižu preko platformi poput Sheina i Temua ne ispunjava osnovne europske sigurnosne i zdravstvene standarde.
Rezultati istraživanja dodatno su potaknuli Europsku uniju na pooštravanje kontrola uvoza te stroži nadzor internetske trgovine kako bi se zaštitilo zdravlje europskih potrošača.
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