Opasna brza moda: Čak 69% naše odjeće sadrži otrovne kemikalije

Ftalati – povezani su s hormonskim poremećajima, smanjenom plodnošću i razvojnim problemima kod djece.

PFAS ("vječne kemikalije") – nakupljaju se u organizmu te se povezuju s oštećenjem imunološkog sustava, organa i povećanim rizikom od pojedinih vrsta raka.

Formaldehid – koristi se kako bi odjeća ostala bez nabora, a može izazvati iritacije, alergijske reakcije te povećati rizik od raka pri dugotrajnoj izloženosti.

Nonilfenol etoksilati (NPE) – tvari koje mogu narušiti hormonalnu ravnotežu i negativno utjecati na reproduktivno zdravlje.

Aromatski amini – nusproizvodi određenih boja, među kojima se nalaze dokazani i sumnjivi kancerogeni spojevi.

Dimetilformamid (DMF) – industrijsko otapalo koje se povezuje s oštećenjem jetre, reproduktivnog sustava i dišnih puteva.