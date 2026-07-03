Požari zbog klima-uređaja sve su češći: Ove znakove nikako ne smijete ignorirati

Stručnjaci upozoravaju da klima-uređaj ne predstavlja opasnost sam po sebi, ali da rizik od požara značajno raste ako uređaj nije pravilno postavljen, redovito održavan ili je priključen na neodgovarajuće električne instalacije. Kako ističu serviseri klima-uređaja, ne postoje pouzdani znakovi koji unaprijed upozoravaju da će se uređaj zapaliti, zbog čega je prevencija ključna.