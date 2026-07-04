OSTALA SU JOŠ DVA MJESECA
Njemačka šalje važne dopise umirovljenicima u inozemstvu, evo tko mora hitno reagirati
Njemačka služba za mirovinsko osiguranje (DRV) uputila je hitan poziv za oko 500.000 umirovljenika koji žive u inozemstvu ili im se mirovine uplaćuju na strane bankovne račune. Oni imaju obvezu najkasnije do kraja rujna dostaviti godišnju potvrdu o životu (Lebensnachweis). Ovom procedurom njemačke vlasti službeno utvrđuju status korisnika kako bi se spriječile isplate mirovina osobama koje su preminule.
Svi obveznici ove provjere već su dobili ili će u idućim danima na kućne adrese dobiti potreban obrazac, koji se tradicionalno šalje u istom pismu s godišnjom obavijesti o usklađivanju i povećanju mirovina. Iz poštanske službe Deutsche Post (Rentenservice), koja upravlja ovim procesom, napominju da svi oni koji ne dobiju službeni poziv i tiskani zahtjev nisu obvezni samoinicijativno slati nikakve dokumente, prenosi Fenix Magazin.
Digitalni postupak preko mobitela ili komplicirani odlazak na šalter
Korisnici njemačkih mirovina ove godine dokumente mogu dostaviti na dva načina – klasičnim papirnatim ili modernim digitalnim putem. Za digitalnu dostavu koristi se osobni QR kod koji se nalazi izravno na zaprimljenom službenom dopisu. Skeniranjem tog koda pokreće se postupak provjere identiteta (Postident), a detaljne upute korak-po-korak dostupne su na web stranicama poštanskog Rentenservicea, gdje se ujedno može zatražiti i slanje zamjenskih dokumenata ako su se originalni izgubili u pošti.
S druge strane, klasični papirnati put znatno je kompliciraniji. Umirovljenici koji odaberu ovu opciju moraju osobno otići u neku od službenih institucija u svojoj zemlji koja svojim pečatom i potpisom jamči da je osoba živa. To potvrđivanje mogu obaviti u uredima zdravstvenog osiguranja, gradskim i općinskim upravama, ali i u bankama, bolnicama ili župnim uredima. Nakon što institucija potvrdi obrazac, originalni dokument se mora fizički, putem pošte, poslati natrag u Njemačku na adresu mirovinske službe.
Krajnji rokovi i popis zemalja koje su oslobođene slanja
Krajnji rok za dostavu potvrde njemačkom mirovinskom osiguranju je 25. rujna 2026. godine. Svima koji propuste ovaj datum isplata mirovine bit će privremeno obustavljena već od listopada. Ako se potvrda ne dostavi ni do travnja iduće godine, isplata se trajno ukida. Ipak, zakon predviđa da će onima koji dokument dostave naknadno unutar tog razdoblja, svi zaostali i obustavljeni iznosi iz prethodnih mjeseci biti isplaćeni unatrag.
Iako Rentenservice isplaćuje blizu 1,7 milijuna njemačkih mirovina diljem svijeta, obvezu slanja potvrde ima tek oko pola milijuna ljudi. Razlog za to je sustav automatske digitalne razmjene podataka koji Njemačka ima uspostavljen s velikim brojem država, što ručno slanje dokumenata čini suvišnim. Među zemljama koje su potpuno izuzete iz ove obveze jer njemački sustav sam povlači podatke o preminulima nalaze se:
- Hrvatska, Slovenija, Italija, Austrija, Mađarska, Poljska
- Belgija, Bugarska, Danska, Francuska, Grčka, Luksemburg, Nizozemska, Švedska, Španjolska
- Australija, Izrael, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo (uključujući Sjevernu Irsku)
- Finska (razmjena s Finskom vrijedi do 31. prosinca 2026.)
Važna iznimka: Čak i u navedenim zemljama koje imaju automatsku razmjenu postoje stroga pravila za starije dobne skupine. Svi umirovljenici koji navršavaju 95 ili 100 godina života moraju bez obzira na državu u kojoj žive ručno dostaviti dokaz o životu, a nakon navršenog stotog rođendana ova provjera za njih postaje obvezna svake godine.
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