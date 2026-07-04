Njemačka šalje važne dopise umirovljenicima u inozemstvu, evo tko mora hitno reagirati

S druge strane, klasični papirnati put znatno je kompliciraniji. Umirovljenici koji odaberu ovu opciju moraju osobno otići u neku od službenih institucija u svojoj zemlji koja svojim pečatom i potpisom jamči da je osoba živa. To potvrđivanje mogu obaviti u uredima zdravstvenog osiguranja, gradskim i općinskim upravama, ali i u bankama, bolnicama ili župnim uredima. Nakon što institucija potvrdi obrazac, originalni dokument se mora fizički, putem pošte, poslati natrag u Njemačku na adresu mirovinske službe.