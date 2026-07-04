Upozorenje stručnjaka
Rajčice venu na vrućini? Ne zalijevajte ih prije nego što provjerite jednu stvar
Uvenuli listovi rajčice tijekom ljetnih vrućina ne znače uvijek da biljci nedostaje vode, upozoravaju stručnjaci.
Ljetne vrućine predstavljaju velik izazov za vrt, a međubiljkama rajčice posebno brzo reagiraju na visoke temperature.
Kada im listovi usred dana naglo klonu i izgledaju uvenulo, mnogi vrtlari odmah posegnu za kantom za zalijevanje. No, stručnjaci upozoravaju da to nije uvijek najbolji izbor, piše portal Posadim.com, prenosi N1 Slovenija.
Uvenulo lišće ne znači nužno da biljci nedostaje vode
Rajčica je biljka koja dobropodnosi toplinu, no ekstremno visoke temperature za nju predstavljaju velik "stres". Kada temperatura prijeđe 35 Celzijevih stupnjeva, biljka kroz listove gubi vlagu brže nego što je korijen može nadoknaditi. Zbog toga lišće vene i biljka djeluje iscrpljeno, iako u tlu još uvijek može biti dovoljno vlage.
Riječ je o prirodnom obrambenom mehanizmu. Spuštanjem listova rajčica smanjuje isparavanje i tako se štiti od najvećih vrućina. Ako se listovi ponovno usprave navečer ili idućeg jutra, razloga za zabrinutost uglavnom nema.
Kako prepoznati treba li rajčicu doista zaliti?
Izgled biljke u podnevnim satima nije najbolji pokazatelj. Mnogo je važnije promatrati je rano ujutro ili navečer.
Ako se nakon pada temperature oporavi, uzrok je najvjerojatnije bila vrućina. Međutim, ako je biljka i ujutro klonula, a tlo je nekoliko centimetara ispod površine suho, vrijeme je za zalijevanje.
Prije svakog zalijevanja potrebno je provjeriti vlažnost tla jer se samo tako može izbjeći nepotrebno, ali i štetno dodavanje vode.
Previše vode može biti veći problem od premalo
Jedna od najčešćih pogrešaka tijekom toplinskih valova jest često, ali površinsko zalijevanje. U tom slučaju voda ostaje u gornjem sloju tla, zbog čega se korijen ne razvija u dubinu i biljka postaje osjetljivija na sušu.
Puno je učinkovitije zalijevati rjeđe, ali obilnije. Tako voda dopire do dubljih slojeva tla, gdje se zadržava dulje, a korijenov sustav razvija se snažnije.
Pretjerano zalijevanje može uzrokovati i pucanje plodova, razvoj bolesti korijena te smanjiti kvalitetu uroda.
Kada je najbolje zalijevati rajčice?
Najbolje ih je zalijevati rano ujutro kako bi biljke imale dovoljno vremena upiti vodu prije nego što sunce zagrije tlo.
Pomoći može i malč od slame, sijena ili nepokošene trave bez ostataka kemikalija. On smanjuje isparavanje vode i održava ujednačeniju temperaturu tla.
Također, ne preporučuje se uklanjati previše listova jer oni, osim što omogućuju prozračivanje biljke, štite plodove od sunčevih opeklina.
Zašto tijekom vrućina otpadaju cvjetovi?
Dugotrajni toplinski valovi ne utječu samo na lišće nego i na rodnost rajčice. Ako dnevna temperatura dulje vrijeme prelazi 35 Celzijevih stupnjeva, a noćna ostaje iznad približno 24 stupnja, pelud gubi sposobnost oplodnje.
Posljedica su cvjetovi koji otpadaju prije nego što se razvije plod, pa je urod manji iako biljka na prvi pogled izgleda zdravo.
U pojedinim slučajevima problem može dodatno pogoršati nedostatak bora, mikroelementa važnog za cvatnju i razvoj plodova. Ako postoji sumnja na njegov manjak, može se primijeniti folijarna prihrana, ali uz oprez jer rajčicama trebaju vrlo male količine bora, a prekomjerne doze mogu izazvati štetu.
Kako pomoći rajčicama tijekom toplinskog vala?
Za vrijeme visokih temperatura najvažnije je ne zalijevati biljke bez provjere. Promatrajte ih ujutro i navečer, provjerite koliko je tlo vlažno te zalijevajte samo kada je to doista potrebno.
Kako bi rajčice lakše podnijele vrućine, preporučuje se obilnije jutarnje zalijevanje, postavljanje malča oko korijena, očuvanje dovoljne lisne mase koja štiti plodove te uravnotežena gnojidba. Na taj način biljke će lakše prebroditi i najtoplije ljetne dane, a urod će ostati kvalitetan.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare