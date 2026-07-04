Rajčice venu na vrućini? Ne zalijevajte ih prije nego što provjerite jednu stvar

Rajčica je biljka koja dobropodnosi toplinu, no ekstremno visoke temperature za nju predstavljaju velik "stres". Kada temperatura prijeđe 35 Celzijevih stupnjeva, biljka kroz listove gubi vlagu brže nego što je korijen može nadoknaditi. Zbog toga lišće vene i biljka djeluje iscrpljeno, iako u tlu još uvijek može biti dovoljno vlage.