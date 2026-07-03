NOVO ISTRAŽIVANJE
Jutarnja kava smanjuje rizik od teške bolesti i smrti?
Pijenje kave, čak i bez kofeina, povezano je s manjim rizikom od ciroze, raka jetre i smrti uzrokovane bolestima jetre, pokazalo je novo istraživanje.
Veći unos kave povezan je s manjim rizikom od razvoja bolesti jetre, navodi se u studiji objavljenoj u stručnom časopisu Clinical Gastroenterology and Hepatology.
Rezultati istraživanja pokazuju da je konzumacija kave povezana s manjom vjerojatnošću razvoja ciroze, raka jetre te smrtnog ishoda povezanog s bolestima jetre.
Istraživači su analizirali podatke više od 350.000 sudionika iz britanske biobanke UK Biobank, koji na početku istraživanja nisu imali cirozu ni rak jetre. Njihovo zdravstveno stanje pratili su tijekom 13 godina.
Pokazalo se da su osobe koje su pile pet ili više šalica kave dnevno imale 32 posto manji rizik od razvoja ciroze, 47 posto manju vjerojatnost obolijevanja od raka jetre te 42 posto manji rizik od smrti povezane s bolestima jetre, prenosi Euronews.
Prema istraživanju iz 2023. godine, bolesti jetre uzrokuju oko dva milijuna smrti godišnje, što čini četiri posto svih smrtnih slučajeva u svijetu. Oko dvije trećine tih smrti odnosi se na muškarce.
Umjerena konzumacija
Sudionici koji su pili više kave imali su i manje masnoća u jetri, niže razine željeza u jetri, manje fibroze te slabije izraženu upalu jetrenog tkiva.
Krvne pretrage pokazale su da su kavopije imale više proteina povezanih sa zdravom funkcijom jetre, a niže razine proteina koji se povezuju s ožiljkavanjem i upalnim procesima.
"Naši rezultati podupiru umjerenu konzumaciju kave kod ljudi koji je već piju i dobro podnose", rekao je viši autor studije Ju Dong Yang.
"Ipak, na temelju samo ovog istraživanja ne bismo preporučili da netko počne piti kavu isključivo radi zaštite jetre", dodao je.
Slična povezanost uočena je i kod obične i kod bezkofeinske kave, što upućuje na to da se potencijalni zaštitni učinak ne može pripisati samo kofeinu.
Prema riječima autorice istraživanja Shelly Lu, kava utječe na zdravlje jetre kroz procese upale i stvaranja ožiljkastog tkiva, što otvara prostor za buduća istraživanja o tome tko od takvog učinka može imati najveću korist.
Najizraženija povezanost zabilježena je kod osoba koje su pile tri do četiri šalice kave dnevno, no i umjerena konzumacija, jedna do dvije šalice dnevno, bila je povezana sa znatno manjim rizikom od bolesti jetre.
Četiri šalice kave
Ju Dong Yang naglasio je da bi prevencija bolesti jetre i dalje trebala biti usmjerena na održavanje zdrave tjelesne težine, ograničavanje unosa alkohola, redovitu tjelesnu aktivnost te kontrolu razine šećera u krvi, krvnog tlaka i kolesterola.
S druge strane, prekomjeran unos kofeina može uzrokovati ubrzan rad srca, lupanje srca, povišeni krvni tlak, tjeskobu i poremećaje spavanja.
Općenito se smatra da je za većinu odraslih osoba siguran dnevni unos do 400 miligrama kofeina, što odgovara otprilike četirima šalicama kave ili čaja.
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