Koliko dugo može preživjeti osoba zatrpana lavinom? Ove stvari su ključne

U upotrebi je od 1991. g. Integriran je u ruksak, a napuhuje se iz ampule potezanjem ručice. Ampula sadrži mješavinu dušika i zraka. Volumen balona je 150 l. U razdoblju od 1991. do 2003. g. zabilježeno je 62 slučaja onih koji su se našli u lavini s Airbagom. Od toga je 60 preživjelo.