Vlada objavila nove cijene goriva

Freepik/Ilustracija

Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odredila nove najviše maloprodajne cijene goriva, prema kojima će benzin od utorka pa u idućih sedam dana jeftiniji za šest centi, a dizel će pojeftiniti za četiri centa.

Podijeli

Oglas

Nova najviša maloprodajna cijena osnovnog benzina je 1,56 eura za litru što je šest centi manje nego sada.

Dizel pojeftinjuje za četiri centa, na 1,71 euro za litru.

Za tri centa po litri pada i cijena plavog dizela, na 1,18 eura po litri.

Plin za spremnike pojeftinjuje za osam centi, na 1,20 eura za kilogram, kao i plin za boce, na 1,78 eura za kilogram.

Vlada RH

Kada maloprodajne cijene ne bi bile regulirane, benzin bi koštao 1,71, a dizel 1,91 euro za litru.

Plavi dizel koštao bi 1,24 eura za litru, plin za spremnike 1,31 euro, a plin za boce 2,02 eura za kilogram, kaže vlada.

U odnosu na dosadašnju praksu regulacije cijena goriva, najnovija vladina reakcija odnosi se na tjedno, a ne dvotjedno razdoblje.

Najavljujući tu novu metodologiju obračuna cijena goriva, premijer Andrej Plenković rekao je uz ostalo da će ona donijeti koriti vozačima, gospodarstvu i građanima, a vladi omogućiti bržu reakciju na tržišna kretanja.