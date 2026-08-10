Nova erupcija Etne paralizirala zračni promet, vulkanski pepeo stigao do aerodroma

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Letovi koji stižu u zračnu luku Catania na istoku Sicilije obustavljeni su do 15 sati u ponedjeljak nakon što je vulkanski pepeo od nove erupcije Etne ušao u zračni prostor oko aerodroma, priopćio je operater SAC.

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Etna je jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu i često remeti zračni promet u Cataniji, glavnoj zračnoj luci na otoku i petoj najprometnijoj zračnoj luci u Italiji.

"Putnicima se savjetuje da provjere status svog leta sa svojom zrakoplovnom kompanijom prije nego što krenu prema zračnoj luci", priopćio je SAC.

Mount Etna on Sicily's east coast is erupting. Footage shows a tall volcanic whirlwind "Volnado" spinning on top of lava flows in stunning scenes recently captured. pic.twitter.com/MlTtPOzLl7 — Pacific Wire (@ChynoNews) August 9, 2026

Situacija se stalno prati, a daljnja ažuriranja bit će dostupna ovisno o razvoju vulkanske aktivnosti i vremenskim uvjetima, dodao je operater.

Najnovija eruptivna faza na najvišem europskom vulkanu nastavlja se iz otvora na visinama od 2.750 metara i 2.360 metara, hraneći nekoliko tokova lave i stvarajući opsežna polja lave, priopćio je talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV).

Obavijest INGV-ovog opservatorija vulkana za zrakoplovstvo (VONA) ostala je na najvišoj razini uzbune, što ukazuje na stalne opasnosti za zrakoplove od emisija pepela.