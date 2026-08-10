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istok Sicilije

Nova erupcija Etne paralizirala zračni promet, vulkanski pepeo stigao do aerodroma

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Hina
|
10. kol. 2026. 11:10
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Vulkan Etna
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Letovi koji stižu u zračnu luku Catania na istoku Sicilije obustavljeni su do 15 sati u ponedjeljak nakon što je vulkanski pepeo od nove erupcije Etne ušao u zračni prostor oko aerodroma, priopćio je operater SAC.

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Etna je jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu i često remeti zračni promet u Cataniji, glavnoj zračnoj luci na otoku i petoj najprometnijoj zračnoj luci u Italiji.

"Putnicima se savjetuje da provjere status svog leta sa svojom zrakoplovnom kompanijom prije nego što krenu prema zračnoj luci", priopćio je SAC.

Situacija se stalno prati, a daljnja ažuriranja bit će dostupna ovisno o razvoju vulkanske aktivnosti i vremenskim uvjetima, dodao je operater.

Najnovija eruptivna faza na najvišem europskom vulkanu nastavlja se iz otvora na visinama od 2.750 metara i 2.360 metara, hraneći nekoliko tokova lave i stvarajući opsežna polja lave, priopćio je talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV).

Obavijest INGV-ovog opservatorija vulkana za zrakoplovstvo (VONA) ostala je na najvišoj razini uzbune, što ukazuje na stalne opasnosti za zrakoplove od emisija pepela.

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Teme
aerodrom sicilija vulkan etna

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