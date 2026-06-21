KREMACIJA, URNA, UKOP...
Koliko košta posljednji ispraćaj vašeg kućnog ljubimca? Pripremite se za ogromne troškove
Mnogi ljudi u Hrvatskoj danas imaju kućnog ljubimca, najčešće psa ili mačku, a nemali je broj onih koji ih u svome domu imaju i nekoliko. Svi oni kad-tad moraju se suočiti s gubitkom svoga ljubimca.
A kada se to dogodi, postoji niz pravila o tome što treba učiniti, a što se ne smije.
Primjerice, tijelo ljubimca strogo je zabranjeno tretirati kao otpad i baciti u kantu za smeće ili kontejner. Također je zabranjeno ostaviti uginule kućne životinje igdje u prirodi, a ne smije ih se pokapati čak ni u vlastitom dvorištu zbog mogućih rizika za okoliš i javno zdravlje.
Zabranjeno je pokapati kućne ljubimce u dvorištu
Na temelju europske Uredbe o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla (NPŽP) i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, domaćim Zakonom o veterinarstvu razlikuju se tri kategorije tih nusproizvoda. U kategoriji najvišeg rizika su "svi dijelovi tijela koji sadrže specifične rizične materije, uginule životinje iz uzgoja i kućni ljubimci". Stoga se zakonom propisuje njihovo zbrinjavanje spaljivanjem, odnosno kremacijom.
Odjava uginule životinje
Uginulog kućnog ljubimca, ako je čipiran, nužno je odjaviti u Upisniku kućnih ljubimaca. Taj posao obavit će veterinar na temelju potvrde o smrti.
Pa kad kućni ljubimac ugine, vlasnik se može obratiti veterinarskoj ambulanti koja će uginulu životinju predati ovlaštenoj i specijaliziranoj tvrtki, kafileriji, koja će propisno zbrinuti posmrtne ostatke kućnog ljubimca termičkom obradom s drugim uginulim životinjama i ostacima iz klaonica.
Druga je mogućnost, koju vlasnici kućnih ljubimaca sve češće koriste, obratiti se nekom od krematorija za kućne ljubimce.
Groblja kućnih ljubimaca u Zagrebu i Rijeci
U tim krematorijima nude se pojedinačna ili grupna kremiranja. Nakon pojedinačnog vlasniku se, ako to želi, predaje urna s pepelom njegovog kućnog ljubimca, dok pri grupnim, istovremenim kremiranjima više životinja takvo što nije moguće.
Pokop na posebnim grobljima za kućne ljubimce u Hrvatskoj je trenutno moguć u Zagrebu i Rijeci, a najavljeno je otvaranje groblja i u Šibeniku.
U Zagrebu je 2019. godine otvoren Spomengaj u Dumovcu, groblje kućnih ljubimaca, gdje uz krematorij postoji i dvorana za ispraćaje i prostor za polaganje urni u zemlju ili zid. U Rijeci se groblje kućnih ljubimaca nalazi u sklopu groblja na Kozali (slika ispod).
Tamošnje je groblje kućnih ljubimaca uređeno još početkom prošloga stoljeća i bilo je među prvim takvima u Europi, ali je desetljećima bilo zatvoreno sve do 2021. godine kada je obnovljeno.
Osim u Zagrebu i Rijeci, krematorij za kućne ljubimce postoje u Samoboru i Šibeniku, a neke specijalizirane tvrtke nude usluge kremacije u svim dijelovima Hrvatske.
Kremiranje uginulog ljubimca i do 325 eura
Kremiranje kućnih ljubimaca i sve što ide uz to nudi tek nekoliko tvrtki u Hrvatskoj. Riječ je o nimalo jeftinom obredu, naročito ako se izabere individualna kremacija.
Cijene ovise o težini uginule životinje pa pojedinačno kremiranje najmanjih ljubimaca, do tri kilograma težine, košta od 47 do 75 eura, ovisno o tvrtki koja nudi uslugu.
Cijena kremiranja kućnih ljubimaca od tri do pet kilograma težine košta između 100 i 135 eura; a do 10 kilograma težine i do 165 eura.
Cijene kremiranja ljubimaca srednje veličine, odnosno težine do 20 kilograma su od 170 do 205 eura; onih do 30 kilograma od 210 do 240 eura, do 40 kilograma - od 245 do 285 eura, a cijene za najveće kućne životinje do 50 kilograma težine sežu do 325 eura.
Grupna kremiranja jeftinija, ali ne dobije se urna s pepelom
S druge strane, grupna kremiranja su 20 do 40 eura jeftinija za najmanje ljubimce te od 50 do 100 eura jeftinija za najteže ljubimce, ovisno o kojem se krematoriju radi.
Sam postupak kremacije traje između sat vremena do tri sata, ovisno o veličini i težini životinje.
U spomenutim cijenama uz samo kremiranje obično je uključeno i čuvanje tijela ljubimca u hladnjači te osnovni model urne.
Tomu treba dodati i cijene posebnih urni (od kartonskih tubi te drvenih, keramičkih i porculanskih) te raznog komemorativnog asesoara poput spomenara, privjesaka ili otisaka šapa uginulog ljubimca u posebnom okviru.
Cijene ukopa sežu do 600 eura
U zagrebačkom Spomengaju cijena ukopa ovise o vrsti: od 66 eura za ukapanje urne u zemlju ili polaganje u zid sjećanja (kolumbarij) na rok do dvije godine pa do 597 eura za ukop urne u zemlju za najveće ljubimce na rok od deset godina.
Urne se u Spomengaju mogu položiti u kolumbarij, kasetu ili ukopati u zemlju. Kasete i grobna mjesta mogu se zakupiti na određeni broj godina, a po isteku roka dodatno zakupiti.
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