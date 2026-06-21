Koliko košta posljednji ispraćaj vašeg kućnog ljubimca? Pripremite se za ogromne troškove

Na temelju europske Uredbe o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla (NPŽP) i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, domaćim Zakonom o veterinarstvu razlikuju se tri kategorije tih nusproizvoda. U kategoriji najvišeg rizika su "svi dijelovi tijela koji sadrže specifične rizične materije, uginule životinje iz uzgoja i kućni ljubimci". Stoga se zakonom propisuje njihovo zbrinjavanje spaljivanjem, odnosno kremacijom.