Liječnik otkrio
Koliko vremena treba od uboda do pojave simptoma virusa Zapadnog Nila?
U Hrvatskoj su zasad potvrđena tri slučaja zaraze virusom Zapadnog Nila, dok je u Grčkoj i Sjevernoj Makedoniji od posljedica bolesti preminulo 18 ljudi.
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Jedan od hrvatskih pacijenata liječi se na intenzivnoj njezi Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’.
Riječ je o starijem muškarcu iz okolice Zagreba koji je razvio težak oblik bolesti te je priključen na respirator, rekao je za RTL Direkt dr. Marko Kutleša, pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu te klinike, prenosi Net.hr.
‘Čovjek je stariji, iz okolice Zagreba, ali ono što treba naglasiti jest da je to svake godine tako. Uvijek imamo pojedinačne slučajeve tog virusa. On je u populaciju ušao prije desetak godina, tako da ga svake godine imamo’, objasnio je Kutleša.
Simptomi virusa Zapadnog Nila
Simptomi se najčešće pojavljuju unutar dva tjedna nakon uboda zaraženog komarca. Bolest u početku nalikuje drugim infekcijama i obično izaziva povišenu temperaturu. Ako virus zahvati središnji živčani sustav, mogu se javiti glavobolja, poremećaj svijesti, neprimjereno ponašanje, motoričke smetnje i slabost nogu.
Najteži oblici bolesti su meningitis, odnosno upala moždanih ovojnica, te encefalitis, upala mozga. Takve komplikacije razvijaju se kod vrlo malog dijela zaraženih.
Virus Zapadnog Nila ne prenosi se s čovjeka na čovjeka, nego ubodom zaraženog komarca. Zbog toga, ističe Kutleša, ne može nastati velika epidemija ako tijekom sezone nema iznimno mnogo zaraženih komaraca.
Većinom ljudi prebole bolest bez da to znaju
Velik broj teško oboljelih i umrlih u drugim državama upućuje na znatno šire kruženje virusa. Na svakog pacijenta s teškim oblikom bolesti, procjenjuje liječnik, dolazi približno stotinu ljudi koji su infekciju preboljeli uz blage simptome ili bez ikakvih znakova.
Podatke o tri potvrđena slučaja u Hrvatskoj vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Svaki dokazani slučaj mora biti prijavljen epidemiologu, pa Kutleša smatra da je riječ o pouzdanim brojkama.
Razloga za paniku zasad nema jer broj oboljelih ne odstupa od uobičajenog stanja. Ipak, slijedi razdoblje u kojem se pojavljuje najviše slučajeva.
‘Sada ide vrhunac sezone za ovaj virus, krajem kolovoza i početkom rujna, i onda će se broj početi smanjivati’, kazao je.
Potpuna zaštita od uboda nije moguća, ali rizik se može smanjiti repelentima i sredstvima za tjeranje komaraca. Važno je ukloniti i posude te druga mjesta na kojima se zadržava voda jer se ondje komarci razmnožavaju.
‘Mislim da ove godine neće biti teže epidemije u Hrvatskoj, ali možda nas iznenadi, ne možemo znati’, zaključio je Kutleša.
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