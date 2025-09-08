Trudnice mogu slobodno birati mjesto porođaja uz punu podršku zdravstvenog sustava. U praksi to znači da kada se žena odluči na porođaj izvan bolnice, ona jednostavno može doći do odabrane licencirane primalje koja će skrbiti o njoj tijekom trudnoće i porođaja, a primalja druge specijaliste uključuje u skrb sukladno stručnoj procjeni i potrebi žene.