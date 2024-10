Kontraadmiral NATO-a Placido Torresi za N1 o misiji NSATU

Podijeli :

Kontraadmiral NATO-a Placido Torresi razgovarao je s Esmirom Milavićem o misiji NSATU, zbog koje je u Hrvatskoj došlo do dodatnog razdora između vladajućih i oporbe. Pročitajte dio razgovora.

Milavić: Imam još jedno pitanje za vas i molim vas kraći odgovor. U Hrvatskoj imamo raspravu o misiji NSATU i o tome hoće li ti vojnici ići na teren u Ukrajinu ili ne. Također sam saznao da NATO ima i drugi plan za obuku. Što je ključno u misijama NSATU i JTEC kada je u pitanju rat u Ukrajini?

Pomoćnik glavnog tajnika NATO-a za N1: Sva naša pomoć u obuci se obavlja izvan Ukrajine. To je crvena linija

Torresi: Kao što sam već rekao, kao NATO sa svakom zemljom imamo različito partnerstvo. S Ukrajinom, uslijed nelegalne ruske agresije, surađujemo veoma intenzivno. S ukrajinskim partnerima surađujemo na korištenju njihovih trenutnih kapaciteta, ali i korištenju strategije i pomoći koje pružaju NATO zemlje za ukrajinske vojnike. To je posao NSATU misije. Kada gledamo u budućnost, pomoć Ukrajini da transformira ukrajinske snage za buduće izazove je posao transformacijskog savezničkog zapovjedništva te to dolazi sa centrom kojeg pokušavamo uspostaviti nakon odluke Saveza na summitu u Washingtonu. To je zajednička obuka u centru koji, kao što sam rekao, Ukrajini pomaže da oblikuje oružane snage za buduće izazove i u usporedbi s drugim centrima koje imamo u Italiji, ima snažnu civilnu komponentu. To jest vojni centar, ali civilna komponenta će se pobrinuti da pomognemo Ukrajini ne samo s vojne točke gledišta, nego i sa civilne.

